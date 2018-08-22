Эксперт объяснил жалобы Порошенко на поддержку украинскими политиками мнения Путина

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник прокомментировал в беседе с RT заявление президента Украины Петра Порошенко об украинских политиках, поддерживающих мнение президента России Владимира Путина об ответственности за ситуацию в Донбассе.

«Тут две составляющие: с одной стороны, Порошенко пытается понравиться патриотически настроенной части общества и позиционировать себя как лидер этой части, как непримиримый ястреб противостояния с Россией. С другой — это определённый внутренний месседж. Недавно президент обратился в Совет национальной безопасности и обороны Украины с целью разработать план борьбы с вмешательством России в украинские выборы в 2019 году — это дальнейшее развитие темы борьбы с внутренней пятой колонной, коей может быть любая оппозиционная точка зрения на Украине», — отметил Бортник.

Ранее Порошенко заявил, что его шокировало количество поддерживающих мнение Путина украинских политиков.

Он отметил, что некоторые политики на Украине так заняты внутренней борьбой, что часто не задумываясь повторяют тезисы Москвы относительно конфликта в Донбассе.

