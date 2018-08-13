Эксперт объяснил заявление украинского генерала о «планах» России «дойти до Днепра»‍

Ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский прокомментировал в беседе с RT слова украинского генерал-лейтенанта Игоря Романенко, который заявил, что у России «есть планы дойти до Днепра».

«Мы должны понимать, что запугивание Россией и её якобы воинственными планами является привычной нормой и рутиной украинской политики», — сказал он.

По его словам, подобных заявлений в данный момент становится много, поскольку «Украина входит в свой предвыборный период».

«Никакая логика у украинских политиков не работает, она им и не нужна. Такие заявления направлены на прозападную и националистическую общественность. Фантазия довольно старая», — отметил Неменский.

Ранее украинский генерал-лейтенант запаса заявил, что у российского Генштаба есть «планы до Днепра».