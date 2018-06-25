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Эксперт объяснил заявление Рабиновича об «обнищании» Украины приближением выборов

25 июня 2018, 10:09  •  130 • Украина
Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник прокомментировал в разговоре с RT заявление депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о том, что украинские власти «довели страну до обнищания».
 
РИА Новости
 

«С одной стороны, это выборы, с другой стороны, Украина сегодня по всем статистическим показателям (не только по украинским, но и по европейским, мировым) является наибеднейшей страной с самым низким уровнем доходов в Европе. В значительной мере Рабинович экзальтирует, но описывает ту ситуацию, в которой живут большинство украинцев», — пояснил Бортник.

По словам эксперта, критика власти поможет Рабиновичу повысить свой политический рейтинг.

«Мы увидим зарегистрированных кандидатов в президенты только зимой 2019 года, но Рабинович один их тех людей, которые уже изъявили желание баллотироваться. Он ориентируется на народный электорат, и, безусловно, такая риторика созвучна тому, что думают люди. На Украине власть сегодня имеет 70—90% антирейтинга, её очень популярно критиковать, тем более есть за что, и эта критика действительно приносит электоральные бонусы», — заключил Бортник.

Ранее Рабинович заявил, что украинские власти «довели страну до обнищания». По его словам, в 2018 году впервые две трети граждан страны не планируют отпуск.

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