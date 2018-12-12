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Эксперт объяснил заявление Порошенко о «войне»

12 декабря 2018, 15:39  •  221 • Украина
Политолог, экономист Александр Дудчак в разговоре с RT прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко, который назвал инцидент в Керченском проливе «войной».
 
Reuters
 

«Он заявляет о войне с весны 2014 года. У него синдром навязчивых «объявлений». Пётр Алексеевич очень часто повторяется по различным направлениям. Это уже никого не должно удивлять. Естественно, расчёт был под выборы. Война идёт, но не надо её связывать с событиями возле Крымского моста. Война идёт в Донбассе, её ведут украинские власти со своим народом, хотя многие люди, живущие там, уже давно не считают себя гражданами Украины из-за политики, проводимой Киевом в отношении них», — отметил Дудчак. 

Ранее Порошенко назвал «войной» инцидент в Керченском проливе.

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