Эксперт объяснил заявление Порошенко о «войне»

Политолог, экономист Александр Дудчак в разговоре с RT прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко, который назвал инцидент в Керченском проливе «войной».

«Он заявляет о войне с весны 2014 года. У него синдром навязчивых «объявлений». Пётр Алексеевич очень часто повторяется по различным направлениям. Это уже никого не должно удивлять. Естественно, расчёт был под выборы. Война идёт, но не надо её связывать с событиями возле Крымского моста. Война идёт в Донбассе, её ведут украинские власти со своим народом, хотя многие люди, живущие там, уже давно не считают себя гражданами Украины из-за политики, проводимой Киевом в отношении них», — отметил Дудчак.

Ранее Порошенко назвал «войной» инцидент в Керченском проливе.