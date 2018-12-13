Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Визит в Москву: что Израиль и Россия не поделили в Сирии
Белый дом успокоил себя заявлением, что "Белые лебеди" скоро вернутся ...
"Ждем гнуснейшей подлейшей атаки на Россию": Ордуханян о перспективах ...
«Ситуация далека от стабилизации»: что может стоять за словами Трампа об окончат...
Главная / Украина

Эксперт объяснил закупку Украиной газа в Европе по рекордно высокой цене

13 декабря 2018, 01:24  •  100 • Украина
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН объяснил сообщение о том, что цена импортируемого на Украину газа в ноябре 2018 года достигла рекордной отметки $339,21 за 1 тыс. кубических метров.
 
© Стрингер РИА Новости
 

«Это текущая цена, которая формируется на рынке исходя из спроса и предложения. Украинские власти думали, что так будет выгоднее», — заявил эксперт.

По его словам, если бы Украина входила в Евразийский экономический союз, то получала бы газ по совершенно другим ценам.

Со своей стороны, эксперт по энергетической безопасности Александр Пасечник назвал ситуацию закономерной, поскольку стоимость газа привязана к нефтяной корзине. Об этом сообщает Пятый канал.

«У них тема газа сейчас на втором плане. Режим сейчас озабочен выборами», — полагает Пасечник.

Ранее в Совфеде прокомментировали закупку Украиной газа в Европе по рекордно высокой цене.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

100
Источник
Похожие новости
12 декабря 2018, 15:39
В ФРГ рассказали о переговорах помощников лидеров «нормандской четвёрки»
13 декабря 2018, 01:24
Эксперт объяснил закупку Украиной газа в Европе по рекордно высокой цене
12 декабря 2018, 15:39
На Украине создана комиссия для подготовки претензии к России

12 декабря 2018, 12:24
Эксперт прокомментировал рекордную цену на европейский газ для Украины
11 декабря 2018, 23:24
Львовский облсовет призвал закрыть генконсульство России
12 декабря 2018, 09:09
Экс-депутат Рады обвинил Киев в том, что украинцы работают в России
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
13 декабря 2018, 01:39
"Путин дает понять США, что "он может играть в нашем дворе" - эксперты...
13 декабря 2018, 01:39
Американцы сделали в штаны от российских Ту-160 в Венесуэле (Руслан Осташко)
13 декабря 2018, 01:39
Минимальный разгон и вверх по вертикали: Новейший МиГ-35 показал себя в полете
13 декабря 2018, 01:24
«Ситуация далека от стабилизации»: что может стоять за словами Трампа об окончательно...
13 декабря 2018, 01:39
"Считать военнопленным": Командир задержанного украинского катера выдвинул ...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
09 декабря 2018, 09:54
Боевые машины Евросоюза против французского майдана: Глобалистам раскрыли глаза на ″проект для мира″
10 декабря 2018, 16:39
Славите бандеровцев? Придется платить по искам их жертв
09 декабря 2018, 03:24
Помнит ли Литва о геополитических основах своего существования?
10 декабря 2018, 05:24
Шпион ЦРУ исповедался британским СМИ и попросил Трампа обменять его у России
10 декабря 2018, 00:40
Tpycы можно и не менять
06 декабря 2018, 07:09
Почему The Times лжёт про Крымский мост, Керченский пролив и Азовское море
08 декабря 2018, 04:39
"Демонстрация презрения и ненависти к России": Делягин о пойманном на мошенничестве после Евросоюза
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.