Эксперт объяснил закупку Украиной газа в Европе по рекордно высокой цене

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН объяснил сообщение о том, что цена импортируемого на Украину газа в ноябре 2018 года достигла рекордной отметки $339,21 за 1 тыс. кубических метров.

«Это текущая цена, которая формируется на рынке исходя из спроса и предложения. Украинские власти думали, что так будет выгоднее», — заявил эксперт.

По его словам, если бы Украина входила в Евразийский экономический союз, то получала бы газ по совершенно другим ценам.

Со своей стороны, эксперт по энергетической безопасности Александр Пасечник назвал ситуацию закономерной, поскольку стоимость газа привязана к нефтяной корзине. Об этом сообщает Пятый канал.

«У них тема газа сейчас на втором плане. Режим сейчас озабочен выборами», — полагает Пасечник.

Ранее в Совфеде прокомментировали закупку Украиной газа в Европе по рекордно высокой цене.