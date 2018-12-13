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Эксперт объяснил закупку Украиной газа в Европе по рекордно высокой цене
13 декабря 2018, 01:24 • 100 • Украина
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН объяснил сообщение о том, что цена импортируемого на Украину газа в ноябре 2018 года достигла рекордной отметки $339,21 за 1 тыс. кубических метров.
© Стрингер РИА Новости
«Это текущая цена, которая формируется на рынке исходя из спроса и предложения. Украинские власти думали, что так будет выгоднее», — заявил эксперт.
По его словам, если бы Украина входила в Евразийский экономический союз, то получала бы газ по совершенно другим ценам.
Со своей стороны, эксперт по энергетической безопасности Александр Пасечник назвал ситуацию закономерной, поскольку стоимость газа привязана к нефтяной корзине. Об этом сообщает Пятый канал.
«У них тема газа сейчас на втором плане. Режим сейчас озабочен выборами», — полагает Пасечник.
Ранее в Совфеде прокомментировали закупку Украиной газа в Европе по рекордно высокой цене.
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