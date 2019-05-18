Эксперт объяснил совет Порошенко Зеленскому продолжать давление на Россию

Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в беседе с RT объяснил совет президента Украины Петра Порошенко новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому усиливать санкционное давление на Россию.

«Он (Пётр Порошенко. — RT) на самом деле хочет обеспечить в первую очередь своё будущее, потому что если политика украинских властей изменится, то у Порошенко будут большие проблемы. И поэтому он ищет какие-то формы «увязать» новую власть, связать её с собой, то есть сделать таким образом, чтобы новая власть являлась последовательным проводником той политики, которую именно Порошенко начал на Украине», — выразил мнение эксперт.

При этом Шатров полагает, что значительных изменений в политике по отношению к России ожидать не стоит.

«Не потому, что Порошенко дал Зеленскому такие наставления, не потому, что Зеленский является преемником Порошенко, а потому, что Зеленский является таким же ставленником олигархического капитала, как Порошенко, политика в отношении Российской Федерации сохранится и прозападный вектор развития Украины также сохранится. Мы видим это в последних заявлениях Зеленского», — считает Шатров.

Ранее Порошенко в ходе выступления в Киеве по случаю Дня Европы посоветовал Зеленскому усиливать санкционное давление западных стран на Россию.