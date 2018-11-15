Эксперт объяснил позицию США и Украины по резолюции ООН против героизации нацизма

Профессор кафедры сравнительной политологии факультета гуманитарных и социальных наук РУДН Юрий Почта в разговоре с RT поделился мнением о принятии резолюции ООН против героизации нацизма, которую отвергли США и Украина.

«В этом вопросе Соединённые Штаты исходят из того, что принятие таких резолюций якобы противоречит свободе слова и свободе информации. Это очень спорный момент и позиция США уязвима, но они считают, что могут себя так вести, мнение остального мира для них ничего не значит. Украина в свою очередь не хочет быть осуждаемой за то, что в ней пропагандируется наследие украинских националистов. Она пытается быть преданной Штатам, поддерживать все их решения, в том числе и в ООН, где Вашингтон, в свою очередь, поддерживает Киев и те резолюции, которые направлены против России, связанные с Крымом или Донбассом», — считает эксперт.

По его словам, страны не могут проголосовать за принятие резолюции из-за своей внутренней политики.

Почта также считает, что в ближайшие годы изменения в голосовании со стороны Соединённых Штатов «вряд ли произойдут».

«В США сменяются президенты, администрация, но есть глубинное государство и устойчивые структуры, так что в ближайшие годы изменения со стороны Штатов вряд ли произойдут. На Украине всё зависит от будущих выборов, от того, сможет ли прийти к власти какая-то другая сила. Там ситуация подвижная и что-то может измениться в ближайшее время», — заключил эксперт.

Ранее третий комитет Генассамблеи ООН принял проект резолюции по ликвидации расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости.

«За» проголосовали 130 стран, «против» — США и Украина. Ещё 51 государство воздержалось от голосования.