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Эксперт объяснил появление на Украине рекламы о европейских ценностях

28 декабря 2018, 12:09  •  92 • Украина
Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко прокомментировал в беседе с RT подготовку Министерством информационной политики Украины социальных рекламных роликов, которые рассказывают, что такое Европа и европейские ценности.
 
Reuters
 

Отмечается, что ролики будут демонстрироваться на общенациональных и региональных телеканалах Украины, в кинотеатрах страны и в интернете.

«Я думаю, что кто-то в министерстве нашёл способ хорошо освоить деньги. В своё время, когда готовилось к подписанию соглашение об ассоциации Украины и ЕС, были сделаны «картинки», которые сравнивали жизнь на Украине и жизнь в Европе, с таким подтекстом, что после подписания соглашения украинцы сразу заживут как немцы. Это ещё воздействие оказывало, но сейчас, после того как Украина соглашение подписала и, как говорило руководство, практически стала частью Европы, население разочаровалось в возможности достижения соответствующих стандартов жизни на Украине», — отметил Ищенко.

Эксперт добавил, что подобные ролики уже не смогут повлиять на украинцев, поскольку они поняли, что надо «не присоединяться, а просто самим работать и не воровать». 

«Ролики о том, как в Европе стеклотару собирают, в нынешних условиях не будут оказывать серьёзного влияния на умы и души. Просто чиновники, зная, что на европейскую пропаганду всегда будет спрос, где-то внесли предложение создать нечто за неплохие деньги», — заключил Ищенко. 

Ранее стало известно, что на Украине появится социальная реклама о европейских ценностях.

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