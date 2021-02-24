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Эксперт объяснил, почему Украина вышла из двух соглашений СНГ о воздушном пространстве
24 февраля 2021, 21:35 • 64 • Украина
Выход Украины из соглашений СНГ о гражданской авиации и воздушном пространстве был делом времени. Об этом в комментарии ФАН рассказал эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.
Воздушное пространство
Украина вышла из двух соглашений СНГ — об авиации и воздушном пространстве. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте украинского президента Владимира Зеленского.
Украинское министерство иностранных дел получило распоряжение в установленном порядке уведомить Совет по авиации и использованию воздушного пространства о выходе Киева из Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства.
Антироссийский курс
Как отметил Сергей Простаков, Украина продолжает следовать курсом по обрыву связей с Россией, в том числе экономических. При этом киевские власти продолжают демонстрировать показное двуличие в вопросах, затрагивающих эту сферу отношений.
Он обратил внимание, что Владимир Зеленский, издав соответствующий указ, продолжает гибельный для себя как политика курс по смещению повестки в сторону радикальных неонацистов. Потеряв доверие прежних избирателей, поведшихся на его обещания о мире и отсутствии нападок на русский язык, президент Украины лихорадочно пытается приобрести новых, однако на этом поле у него практически нет шансов что-то выиграть. При этом Зеленский, как и прежние власти, двулично не выходит из СНГ, а лишь постепенно отменяет все его соглашения, в которых участвовала Украина.
С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.
Автор: Максим Вручный
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