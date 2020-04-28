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Эксперт объяснил, почему новый кредит Всемирного банка Украине не поможет
28 апреля 2020, 20:10 • 40 • Украина
Для модернизации украинского здравоохранения потребуются гигантские средства, которых в бюджете страны нет сейчас и не предвидится в дальнейшем. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик.
Новый кредит для Украины
Совет директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил дополнительное финансирование Украины в размере 135 миллионов долларов для проекта «Улучшение здравоохранения на службе у людей», из которых 35 миллионов долларов будут направлены на предотвращение распространения нового типа коронавируса в стране. Об этом заявил и.о. директора ВБ по делам Белоруссии, Молдавии и Украины Алекс Кремер.
Кроме того, Кремер добавил, что пациенты смогут выбрать любую больницу в стране, а расходы на проведение операций будут выделяться из государственного бюджета. Таким образом, по его мнению, дополнительные средства помогут украинскому руководству осуществить модернизацию медучреждений и реализовать важные реформы.
«Однозначно украдут»
Как отметил Владимир Соловейчик, новый кредит украинские чиновники однозначно украдут. Как, судя по всему, и предыдущий кредит Всемирного банка, который в 2015 году выделялся на те же самые цели.
По мнению эксперта, то, что в украинском здравоохранении еще работает, — это наследие советских времен. Но с той поры прошло уже 30 лет и практически ничего не обновлялось. Для модернизации потребуются гигантские средства, которых в украинском бюджете нет.
Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус и как он воздействует на человека.
Автор: Илья Муромский
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