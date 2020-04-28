Эксперт объяснил, почему новый кредит Всемирного банка Украине не поможет

Для модернизации украинского здравоохранения потребуются гигантские средства, которых в бюджете страны нет сейчас и не предвидится в дальнейшем. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик.

Новый кредит для Украины

Совет директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил дополнительное финансирование Украины в размере 135 миллионов долларов для проекта «Улучшение здравоохранения на службе у людей», из которых 35 миллионов долларов будут направлены на предотвращение распространения нового типа коронавируса в стране. Об этом заявил и.о. директора ВБ по делам Белоруссии, Молдавии и Украины Алекс Кремер.

«Это дополнительное финансирование поможет Украине в обновлении примерно 40 отделений экстренной медицинской помощи и инсультных отделений, обеспечивая возможность больницам проводить сложные медицинские процедуры с использованием высокотехнологичного оборудования и соответствующих протоколов лечения», — заявил он.

Кроме того, Кремер добавил, что пациенты смогут выбрать любую больницу в стране, а расходы на проведение операций будут выделяться из государственного бюджета. Таким образом, по его мнению, дополнительные средства помогут украинскому руководству осуществить модернизацию медучреждений и реализовать важные реформы.

«Однозначно украдут»

Как отметил Владимир Соловейчик, новый кредит украинские чиновники однозначно украдут. Как, судя по всему, и предыдущий кредит Всемирного банка, который в 2015 году выделялся на те же самые цели.

«Пять лет спустя мы видим, в каком состоянии находится украинская медицина, что и позволяет сделать предположение о масштабном разворовывании выделенных ранее ВБ средств. Скорее всего, и с новым кредитом ВБ, выделяемым на цели борьбы с коронавирусом, будет точно так же, как и с предыдущим. «Распилят» его украинские начальники, «спрячут под корягу» и потом вывезут зарубеж, — пояснил Владимир Соловейчик.

По мнению эксперта, то, что в украинском здравоохранении еще работает, — это наследие советских времен. Но с той поры прошло уже 30 лет и практически ничего не обновлялось. Для модернизации потребуются гигантские средства, которых в украинском бюджете нет.

«При сохранении нынешнего политического курса надежда на модернизацию украинской медицины — это утопия, не основанная на реальных оценках. Борьбу с эпидемией коронавируса на Украине тамошняя власть полностью провалила. Одни лишь запреты и пропускной режим при развале медицины ни от чего не спасают и не работают», — заключил Владимир Соловейчик.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус и как он воздействует на человека.