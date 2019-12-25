Эксперт объяснил, почему немцы считают Трампа самой большей угрозой

Граждане Германии видят большую угрозу миру в президенте США Дональде Трампе, чем в лидерах КНДР и Ирана Ким Чен Ыне и аятолле Али Хаменеи, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные опроса американской исследовательской компании YouGov, в котором приняли участие более двух тысяч немцев.