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Эксперт объяснил, почему немцы считают Трампа самой большей угрозой

25 декабря 2019, 19:24  •  83 • Аналитика
© REUTERS / Leah Millis
Граждане Германии видят большую угрозу миру в президенте США Дональде Трампе, чем в лидерах КНДР и Ирана Ким Чен Ыне и аятолле Али Хаменеи, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные опроса американской исследовательской компании YouGov, в котором приняли участие более двух тысяч немцев.
Так, опрос показал, что 41% немцев считают Трампа самым опасным мировым лидером из пятерки стран – США, Россия, КНР, КНДР, Иран.
Ким Чен Ына назвали главной угрозой 17%, по 8% назвали Хаменеи и президента РФ Владимира Путина, 7% выбрали лидера КНР Си Цзиньпина.
В эфире радио Sputnik исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал результаты опроса.
"Трамп вызывает разные опасения, причем как у самих американцев, так и у союзников США. Хотя политика Трампа в военной сфере гораздо более спокойная, чем его заявления, но он воспринимается как лидер ведущей державы, и понятно, что если глобальной силой управляет человек непредсказуемый, то это опасно. А Северную Корею никто, кроме ближайших соседей, не воспринимает как угрозу для себя. Поэтому в этом смысле сложно сравнивать Ким Чен Ына и Дональда Трампа по гипотетической угрозе, которую они представляют для мира. И в данном случае позиция граждан Германии, которые приняли участие в опросе, вполне понятна: они исходят из того, что Трамп – глобален, а Ким Чен Ын – предельно локален", – считает Станислав Бышок.
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