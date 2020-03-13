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Эксперт объяснил, почему националисты «вытирают ноги» об украинскую власть
13 марта 2020, 00:35 • 15 • Украина
На советника главы СНБО Украины Сергея Сивохо напали националисты во время презентации Национальной платформы примирения и единства в Донбассе. Это случай показывает, что на Украине националисты вытирают ноги о власть, считает пресс-секретарь Всемирного русского народного собора Юрий Кот.
Инцидент произошел через полчаса после начала мероприятия, когда один из радикалов начал кричать на Сивохо и называть его предателем. Впоследствии националисты, окружив организатора конференции, стали толкать и прижимать его к стенке, в результате чего он упал. Поднявшись, Сивохо направился к выходу из здания. Полиция при этом не предпринимала никаких действий.
Позже органы правопорядка все-таки задержали радикалов и доставили их в Печерское управление полиции. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
Политолог Юрий Кот в своем Telegram-канале прокомментировал случившийся инцидент. В беседе с Федеральным агентством новостей он также заявил, что националисты «толкнули, может быть, и Сивохо, а упал и разбился Зеленский».
Кроме того, эта ситуация также показывает, что националисты представляют собой не способную к договоренностям часть украинского общества, говорит эксперт.
Если бы на Украине была реальная власть, то такой случай не произошел бы, убежден политолог.
Напомним, советника главы СНБО затравили на Украине за откровенное признание о Донбассе. В частности, он назвал вооруженный конфликт в Донбассе внутренним.
Напомним, весной 2014 года украинские власти начали военную операцию против жителей Донбасса, которые провозгласили независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным международных правозащитных организаций, с начала гражданской войны на Украине погибли более 14 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.
Автор: Денис Рассказов
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