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Эксперт объяснил, почему националисты «вытирают ноги» об украинскую власть

13 марта 2020, 00:35  •  15 • Украина
На советника главы СНБО Украины Сергея Сивохо напали националисты во время презентации Национальной платформы примирения и единства в Донбассе. Это случай показывает, что на Украине националисты вытирают ноги о власть, считает пресс-секретарь Всемирного русского народного собора Юрий Кот.
Инцидент произошел через полчаса после начала мероприятия, когда один из радикалов начал кричать на Сивохо и называть его предателем. Впоследствии националисты, окружив организатора конференции, стали толкать и прижимать его к стенке, в результате чего он упал. Поднявшись, Сивохо направился к выходу из здания. Полиция при этом не предпринимала никаких действий.
Позже органы правопорядка все-таки задержали радикалов и доставили их в Печерское управление полиции. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
Политолог Юрий Кот в своем Telegram-канале прокомментировал случившийся инцидент. В беседе с Федеральным агентством новостей он также заявил, что националисты «толкнули, может быть, и Сивохо, а упал и разбился Зеленский».
«Здесь мы видим, как чиновника такого уровня никто не охраняет. Над ним глумятся как хотят так называемые майданные герои Украины, — отметил он. — Они точно так же глумятся над всеми остальными людьми, которые вообще не защищены ни званиями, ни постами. Они просто их убивают и насилуют в Донбассе».
Кроме того, эта ситуация также показывает, что националисты представляют собой не способную к договоренностям часть украинского общества, говорит эксперт.
«Это бешенные псы и этих собак можно только усыпить, пристрелить, но разговаривать с ними невозможно. Можно, конечно, делать вид, что ты президент мира (Владимир Зеленский. – Прим. ФАН), и пытаться с ними пить чай. Но это чаек не тот, который был на Майдане. Сегодня это должен быть чаек с мышьяком для этих ребят», — подчеркнул Кот. 
Если бы на Украине была реальная власть, то такой случай не произошел бы, убежден политолог.
«Вы можете представить, чтобы нечто подобное произошло по отношению к чиновнику в США или в Британии? Это невозможно. Это государственная власть. Если об нее вытирают ноги, то значит, власти нет. Тогда нужно садиться и на Минские переговоры приглашать не Зеленского, а [Андрея] Билецкого (Основатель национального батальона «Азов». – Прим. ФАН). Тогда все по-другому будет складываться и обсуждаться», — заключил собеседник ФАН.
Напомним, советника главы СНБО затравили на Украине за откровенное признание о Донбассе. В частности, он назвал вооруженный конфликт в Донбассе внутренним.
Напомним, весной 2014 года украинские власти начали военную операцию против жителей Донбасса, которые провозгласили независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным международных правозащитных организаций, с начала гражданской войны на Украине погибли более 14 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.
Автор: Денис Рассказов

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