Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кедми о болезненном уроке Путина: Байден всё правильно понял
Кедми о беде Запада: "Осталась только дама со сковородкой, остальных уже жа...
Немцы против Украины: "Крымский мост реально существует"
Неосторожная фраза раскрыла "подкоп" под Россию: "Работают не по-...
Главная / Политика

Эксперт объяснил, почему НАТО скрывает "ночные" поставки оружия на Украину

02 июня 2021, 20:35  •  173 • Политика
Эксперт объяснил, почему НАТО скрывает "ночные" поставки оружия на Украину. Для этого есть как минимум две причины.
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что НАТО планирует тайно перебросить крупную партию оружия на Украину под видом проведения военных учений Sea Breeze. Учения будут проводиться не только днём, но и в ночное время суток, что создаёт идеальные условия для тайных поставок, передаёт РИА Новости. По словам Конашенкова, НАТО уже использовали подобную схему ранее.
Как рассказал член Совета при президенте по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в беседе с "Народными новостями", альянс старается не афишировать свои поставки оружия на Украину по двум причинам.
Во-первых, так можно скрыть, какое именно оружие и военная техника предоставляются Украине. А во-вторых, НАТО старается не злить лишний раз Москву в преддверии встречи президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена.
Напомним, что ещё недавно президент Украины Владимир Зеленский призывал Германию поделиться с его страной оружием, чтобы воевать с Россией. Это был уже второй призыв, так как на первый Берлин ответил отказом.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



173
Источник
Похожие новости
02 июня 2021, 03:10
Неосторожная фраза раскрыла "подкоп" под Россию: "Работают не по-детски"
02 июня 2021, 06:50
"Таки случилась перемога": Карта Украины XVIII века разбудила фантазию русских
02 июня 2021, 05:00
Протасевич заявил, что его "просто подставили"
02 июня 2021, 01:20
Судан объяснил пересмотр соглашения по базе России. Без США не обошлось
02 июня 2021, 10:30
В отмене рейсов между Россией и Германией обнаружен "очень неприятный знак"
02 июня 2021, 03:10
Германия не дала разрешение на полёт двух рейсов из России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 июня 2021, 13:25
Зеленский назвал новую дату войны с Россией
02 июня 2021, 05:00
Протасевич заявил, что его "просто подставили"
29 мая 2021, 13:55
США намерены компенсировать Украине запуск "Северного потока - 2"
27 мая 2021, 02:20
В Риге попытались сгладить вину перед белорусами: "Лицемерие"
27 мая 2021, 10:35
Симоньян раскрыла секретный план США: "Должны были погибнуть десятки миллионов"
28 мая 2021, 04:55
В МИД Украины прекращение поставок электричества из Белоруссии свалили на Литву
27 мая 2021, 00:30
Протасевич в рядах "Азова" объяснял ненависть к России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.