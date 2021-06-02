Эксперт объяснил, почему НАТО скрывает "ночные" поставки оружия на Украину. Для этого есть как минимум две причины.

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что НАТО планирует тайно перебросить крупную партию оружия на Украину под видом проведения военных учений Sea Breeze. Учения будут проводиться не только днём, но и в ночное время суток, что создаёт идеальные условия для тайных поставок, передаёт РИА Новости. По словам Конашенкова, НАТО уже использовали подобную схему ранее.

Как рассказал член Совета при президенте по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в беседе с "Народными новостями", альянс старается не афишировать свои поставки оружия на Украину по двум причинам.

Во-первых, так можно скрыть, какое именно оружие и военная техника предоставляются Украине. А во-вторых, НАТО старается не злить лишний раз Москву в преддверии встречи президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена.

Напомним, что ещё недавно президент Украины Владимир Зеленский призывал Германию поделиться с его страной оружием, чтобы воевать с Россией. Это был уже второй призыв, так как на первый Берлин ответил отказом.