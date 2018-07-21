Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киев призвал Запад ввести санкции против черноморских портов РФ
Шахназаров о причинах трагедии Романовых: Они были обречены потерять империю!Веч...
Как раздули тему «размытого стадиона» в Волгограде (Руслан Осташко)
«Важно не поощрять спекуляции»: что известно о нападении с ножом на пассажиров а...
Главная / Украина

Эксперт объяснил, почему Климкин назвал референдум в Донбассе «репетицией развала» Украины

21 июля 2018, 13:24  •  176 • Украина
Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев в разговоре с RT прокомментировал заявление главы украинского МИД Павла Климкина о возможном референдуме в Донбассе.
 
РИА Новости
 

«Климкин, судя по всему, первым из украинских высших должностных лиц отреагировал на известие о якобы предложении по референдуму. Отреагировал эмоционально, поскольку в Киеве прекрасно понимают, что на референдуме люди проголосуют за выход из состава страны. И их это очень пугает», — отметил он.

Суздальцев также добавил, что украинские власти готовы обсуждать даже неподтверждённую информацию, чтобы хотя бы как-то участвовать в международном диалоге.

«Надо учитывать, что украинская дипломатия в лице того же Климкина и большая часть истеблишмента демонстрируют, что Украина — центр вселенной. Этим они людям голову морочат уже четвёртый год. Но само проведение и формат саммита в Хельсинки показали, что интересами украинской стороны можно пренебречь ради более серьёзных тем. Оказалось, что для Запада Россия — это более предсказуемый партнёр, с которым можно договариваться. Это крайне раздосадовало и обеспокоило украинскую элиту. Они прекрасно понимают, что в этом формате Украине ничего не светит», — подчеркнул эксперт.

Ранее Климкин на своей странице в Facebook оценил возможность урегулировать кризис на юго-востоке Украины с помощью референдума.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

176
Источник
Похожие новости
21 июля 2018, 13:24
Порошенко назвал контракт «Антонова» с Boeing залогом авиационной независимости Украины
21 июля 2018, 01:54
Белый дом не планирует поддерживать предложение о референдуме на востоке Украины
21 июля 2018, 00:24
Пентагон начал заключение контрактов на поставку Киеву военной техники на $200 млн

20 июля 2018, 17:54
Эксперт прокомментировал заявление вице-премьера Италии о «евромайдане»
21 июля 2018, 03:39
«Реальность внесёт свои коррективы»: почему «Нафтогаз» отказывается от мирового соглашения с «Газпромом»
20 июля 2018, 17:54
Порошенко подписал закон об усилении соцзащиты участников «майдана»
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
18 июля 2018, 07:39
Тайна «Северного потока – 2»
20 июля 2018, 03:40
Как Ленин исковеркал жизнь Ганапольского
14 июля 2018, 14:28
Прогулка по Крыму. Алушта, гнездо, Ашан
16 июля 2018, 19:12
Tpaмп и Пyтин в Xeльcинcкe. A мы тут гдe?
16 июля 2018, 06:54
Неофициальная компенсация: истинная причина встречи Трампа и Путина
17 июля 2018, 02:09
«Порошенко взялся за старое»: почему президент Украины обвинил Россию в подготовке нападения на Мариуполь
17 июля 2018, 03:54
Чем отличалось рукопожатие Путина и Трампа год назад и сейчас
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.