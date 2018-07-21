Эксперт объяснил, почему Климкин назвал референдум в Донбассе «репетицией развала» Украины

Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев в разговоре с RT прокомментировал заявление главы украинского МИД Павла Климкина о возможном референдуме в Донбассе.

«Климкин, судя по всему, первым из украинских высших должностных лиц отреагировал на известие о якобы предложении по референдуму. Отреагировал эмоционально, поскольку в Киеве прекрасно понимают, что на референдуме люди проголосуют за выход из состава страны. И их это очень пугает», — отметил он.

Суздальцев также добавил, что украинские власти готовы обсуждать даже неподтверждённую информацию, чтобы хотя бы как-то участвовать в международном диалоге.

«Надо учитывать, что украинская дипломатия в лице того же Климкина и большая часть истеблишмента демонстрируют, что Украина — центр вселенной. Этим они людям голову морочат уже четвёртый год. Но само проведение и формат саммита в Хельсинки показали, что интересами украинской стороны можно пренебречь ради более серьёзных тем. Оказалось, что для Запада Россия — это более предсказуемый партнёр, с которым можно договариваться. Это крайне раздосадовало и обеспокоило украинскую элиту. Они прекрасно понимают, что в этом формате Украине ничего не светит», — подчеркнул эксперт.

Ранее Климкин на своей странице в Facebook оценил возможность урегулировать кризис на юго-востоке Украины с помощью референдума.