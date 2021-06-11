Эксперт объяснил отказ Украины впускать привитых "Спутником V": "Гадит по мелкому"

Украина не разрешает пересекать свою границу иностранцам, которые привиты "Спутником V". Директор Центра общественного и информационного сотрудничества "Европа" Эдуард Попов нашёл этому объяснение. "Гадит по мелкому", - произнёс он.

Украинская Государственная пограничная служба сообщила, что в последние два дня через КПП на границе в страну пытаются попасть иностранцы с сертификатами о вакцинации русским препаратом "Спутник V". Этот документ не имеет силы на Украине, так как вакцина не числится в перечне Всемирной организации здравоохранения.

В сообщении украинской погранслужбы говорится, что иностранцы должны иметь полис страхования от COVID-19, а также отрицательные результаты ПЦР-теста, который был сдан максимум за 72 часа до пересечения границы. Другой вариант – сертификат о полном курсе вакцинации препаратами из перечня ВОЗ. Таких составов сейчас шесть: Pfizer/BioNTech, Sinovac, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Janssen.

"Украиной в её политике на внешней и внутренней арене движет самое главное для неё чувство – насолить России, "москалям". Поэтому Украина, которая не может ничего серьёзного предпринять против России, гадит по мелкому", - считает Эдуард Попов.

В эфире радио Sputnik он объяснил, что отказ пускать иностранцев, привитых "Спутником V" является ещё одним доказательством неполноценности Украины как государства. Она демонстрирует Западу, что идёт в фарватере европейской политики (и даже опережает ей). Причём в Европе закон не запрещает въезжать гражданам других стран, которые сделали инъекции русской вакцины.

Решение Киева было принято "не от большого ума", уверен эксперт. По его мнению, это очередной проявление "украинства".