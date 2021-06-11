|
Эксперт объяснил отказ Украины впускать привитых "Спутником V": "Гадит по мелкому"
11 июня 2021, 03:30 • 66 • Политика
Украина не разрешает пересекать свою границу иностранцам, которые привиты "Спутником V". Директор Центра общественного и информационного сотрудничества "Европа" Эдуард Попов нашёл этому объяснение. "Гадит по мелкому", - произнёс он.
Украинская Государственная пограничная служба сообщила, что в последние два дня через КПП на границе в страну пытаются попасть иностранцы с сертификатами о вакцинации русским препаратом "Спутник V". Этот документ не имеет силы на Украине, так как вакцина не числится в перечне Всемирной организации здравоохранения.
В сообщении украинской погранслужбы говорится, что иностранцы должны иметь полис страхования от COVID-19, а также отрицательные результаты ПЦР-теста, который был сдан максимум за 72 часа до пересечения границы. Другой вариант – сертификат о полном курсе вакцинации препаратами из перечня ВОЗ. Таких составов сейчас шесть: Pfizer/BioNTech, Sinovac, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Janssen.
"Украиной в её политике на внешней и внутренней арене движет самое главное для неё чувство – насолить России, "москалям". Поэтому Украина, которая не может ничего серьёзного предпринять против России, гадит по мелкому", - считает Эдуард Попов.
В эфире радио Sputnik он объяснил, что отказ пускать иностранцев, привитых "Спутником V" является ещё одним доказательством неполноценности Украины как государства. Она демонстрирует Западу, что идёт в фарватере европейской политики (и даже опережает ей). Причём в Европе закон не запрещает въезжать гражданам других стран, которые сделали инъекции русской вакцины.
Решение Киева было принято "не от большого ума", уверен эксперт. По его мнению, это очередной проявление "украинства".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
66
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 июня 2021, 16:05
|
08 июня 2021, 09:30
|
06 июня 2021, 08:00
|
10 июня 2021, 18:20
|
04 июня 2021, 08:20
|
07 июня 2021, 02:20
|
07 июня 2021, 05:05