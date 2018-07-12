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Эксперт объяснил отказ Украины поддерживать общеевропейские проекты с участием России
12 июля 2018, 14:54 • 193 • Украина
Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в разговоре с RT прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что страна не будет поддерживать общеевропейские проекты с участием России.
©Pool Pablo Garrigos globallookpress.com
«Украина ревнует НАТО к Грузии. Дело в том, что недавно натовское руководство объявило, что ожидает Грузию в составе альянса, а украинская сторона такого обещания не получала. И сейчас Порошенко будет делать всё, чтобы привлечь внимание блока, максимально жёстко позиционируя себя по отношению к России. Украина продаёт антироссийскую позицию НАТО, Европе, США и так далее», — пояснил эксперт.
Мухин также добавил, что подобные решения могут сыграть против Украины.
«Это осложнит позицию украинской стороны в отношениях с ЕС, потому что в данном случае Украина идёт прямо против интересов Германии. И конечно, данное обстоятельство будет учитываться в дальнейшем на переговорах с Порошенко», — заключил он.
Ранее Порошенко заявил, что Украина не будет поддерживать общеевропейские проекты с участием России.
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