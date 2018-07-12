Эксперт объяснил отказ Украины поддерживать общеевропейские проекты с участием России

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в разговоре с RT прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что страна не будет поддерживать общеевропейские проекты с участием России.

«Украина ревнует НАТО к Грузии. Дело в том, что недавно натовское руководство объявило, что ожидает Грузию в составе альянса, а украинская сторона такого обещания не получала. И сейчас Порошенко будет делать всё, чтобы привлечь внимание блока, максимально жёстко позиционируя себя по отношению к России. Украина продаёт антироссийскую позицию НАТО, Европе, США и так далее», — пояснил эксперт.

Мухин также добавил, что подобные решения могут сыграть против Украины.

«Это осложнит позицию украинской стороны в отношениях с ЕС, потому что в данном случае Украина идёт прямо против интересов Германии. И конечно, данное обстоятельство будет учитываться в дальнейшем на переговорах с Порошенко», — заключил он.

Ранее Порошенко заявил, что Украина не будет поддерживать общеевропейские проекты с участием России.