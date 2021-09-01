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Эксперт объяснил отказ от совместного брифинга Зеленского с Байденом

01 сентября 2021, 17:40  •  240 • Политика
Джо Байден. Фото: Stefani Reynolds - Pool via CNP/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Вашингтон подписал с Киевом соглашения, которые должны убедить американцев, что Штаты не сдают России Незалежную
Киев и Вашингтон в ходе визита украинской высокой делегации во главе с лидером нации не заключили с американцами новых стратегических договоров. Именно этим можно объяснить отказ от проведения совместного брифинга президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского по итогам предстоящих сегодня переговоров.
Такое объяснение дал киевский политолог Руслан Бортник "Взгляду", комментируя сообщение о том, что главы государств не станут вместе выходить к журналистам.
"Также между Украиной и США отсутствуют острые противоречия, которые стороны хотели бы объяснить", – считает эксперт.
Отметим, ранее стороны успели подписать нескольких рамочных соглашений. Одно из них, а именно в сфере энергетики, по словам Бортника, нужно рассматривать как ответ Вашингтона на ту критику в его адрес, которая звучит из-за подписания американо-немецкой сделки по "Северному потоку – 2".
"Это определенный компенсаторный механизм. Также США демонстрируют готовность более активного участия в украинском энергетическом рынке. Но готовность они показывают давно, а реальных действий мало", – подчеркнул специалист.
Что касается нового пакета военной помощи Штатов Незалежной на сумму $60 млн, который включает ПТРК Javelin, политолог прогнозирует, что эти поставки не изменят расстановку сил в Донбассе. Они лишь должны убедить американцев, что Байден "не сдает России Украину", пояснил Бортник.
Ранее в издании Business Insider обозреватель Мэтью Май призвал хозяина Белого дома честно дать понять киевскому гостю о реальных интересах США на Украине по примеру такого же откровенного разговора, который был у него во время приема президента Афганистана Ашрафа Гани в июне нынешнего года перед самым выводом войск Пентагона из страны.

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