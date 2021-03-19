Эксперт объяснил отказ Белого дома пустить Байдена на разговор с Путиным

Джо Байден. Фото: Erin Scott - Pool via CNP /Media/www.globallookpress.com

Америка пытается избежать прямого диалога президентов

Белый дом не позволит американскому президенту Джо Байдену согласиться на переговоры с Владимиром Путиным, поскольку опасаются, что демократ пока не готов к прямому диалогу с более опытным президентом. Таким мнением поделился эксперт Юрий Рогулев.

Также было указано, что пока Байден избегает общения не только с российским лидером, но и с прессой. За два месяца своего президентства глава Овального кабинета не провел ни одной пресс-конференции. Именно поэтому онлайн-встреча двух президентов вряд ли состоится, сообщает Общественная служба новостей.

По мнению Рогулева, Белый дом не допустит того, чтобы Байден поговорил с Путиным в прямом эфире.

"Он к этому не готов и не осилит",

– резюмировал эксперт.

Пока пресс-секретарь демократа, Джен Псаки, всячески пытается придумать поводы отказаться от встречи американского и российского лидеров. Например, политик объяснила, что в пятницу президент едет с рабочим визитом в Джорджию, а в понедельник просто "занят". Но Псаки все-таки пообещала сообщить, если администрация Байдена все-таки решит подумать над предложением Путина.

Иными словами, если бы 46-й президент Америки захотел, он бы смог выделить полтора часа на переговоры с российским коллегой, который ясно дал понять, что не стоит "махать кулаками", ведь можно перейти к открытому диалогу, который может устранить недопонимание между двумя странами.

Напомним, что ранее Владимир Путин отреагировал на слова Байдена. Российский президент пожелал демократу здоровья, а затем предложил главе Штатов прекратить "пикироваться" заочно и провести онлайн-встречу либо в пятницу, либо в понедельник, уточнив, что разговор должен состояться в прямом эфире.