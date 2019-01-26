Эксперт объяснил опасения Киева по поводу «Турецкого потока»

Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта прокомментировал RT заявление эксперта по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карела Гирмана о том, что «Турецкий поток» «может быть для Украины даже более опасным», чем «Северный поток — 2».

По словам Гирмана, «Северный поток — 2» «не сможет доставлять газ покупателям из Южной Европы», что даёт шансы Украине сохранить большую часть транзита. При этом он отметил, что с помощью «Турецкого потока» газ из России можно будет поставлять в Италию, Францию и балканские страны.

По словам Почты, Украина «раздираема» двумя противоположными стремлениями.

«С одной стороны, как можно больше «насолить» России, навредить, поучаствовать в санкциях, с другой стороны — немного заработать на российском транзите. Они то пытаются «насолить», то заработать. Пока что ничего не получается», — отметил эксперт.

Он добавил, что украинским властям нужно принимать взвешенные решения и определиться с направлением своей политики.

«Северный поток—2» они восприняли как смертельную опасность для своей экономики... теперь обратили внимание ещё и на «Турецкий поток». Россия всё время подчёркивает, что это коммерческий проект, мы работаем с теми, кто заинтересован. Украина с её претензиями, криками, выглядит действительно очень странно», — полагает Почта.

Эксперт отметил, что сейчас киевским властям нужно задуматься о судьбе контракта с «Газпромом».

«Шизофрения в головах украинской элиты мешает им предпринять более-менее вменяемые действия. Им сейчас надо договариваться с «Газпромом», с Европейской комиссией по поводу того, что делать с истекающим в этом году контрактом на поставки через их ГТС», — заключил Почта.

Ранее эксперт по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карел Гирман отметил «опасность» «Турецкого потока» для Киева.