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Эксперт объяснил опасения Киева по поводу «Турецкого потока»
26 января 2019, 12:24 • 153 • Украина
Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта прокомментировал RT заявление эксперта по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карела Гирмана о том, что «Турецкий поток» «может быть для Украины даже более опасным», чем «Северный поток — 2».
© turkstream.info
По словам Гирмана, «Северный поток — 2» «не сможет доставлять газ покупателям из Южной Европы», что даёт шансы Украине сохранить большую часть транзита. При этом он отметил, что с помощью «Турецкого потока» газ из России можно будет поставлять в Италию, Францию и балканские страны.
По словам Почты, Украина «раздираема» двумя противоположными стремлениями.
«С одной стороны, как можно больше «насолить» России, навредить, поучаствовать в санкциях, с другой стороны — немного заработать на российском транзите. Они то пытаются «насолить», то заработать. Пока что ничего не получается», — отметил эксперт.
Он добавил, что украинским властям нужно принимать взвешенные решения и определиться с направлением своей политики.
«Северный поток—2» они восприняли как смертельную опасность для своей экономики... теперь обратили внимание ещё и на «Турецкий поток». Россия всё время подчёркивает, что это коммерческий проект, мы работаем с теми, кто заинтересован. Украина с её претензиями, криками, выглядит действительно очень странно», — полагает Почта.
Эксперт отметил, что сейчас киевским властям нужно задуматься о судьбе контракта с «Газпромом».
«Шизофрения в головах украинской элиты мешает им предпринять более-менее вменяемые действия. Им сейчас надо договариваться с «Газпромом», с Европейской комиссией по поводу того, что делать с истекающим в этом году контрактом на поставки через их ГТС», — заключил Почта.
Ранее эксперт по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карел Гирман отметил «опасность» «Турецкого потока» для Киева.
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