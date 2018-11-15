Эксперт объяснил нежелание Киева закрыть сайт «Миротворец»

Президент Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко прокомментировал в беседе с RT заявление МИД Германии, в котором ведомство призвало Украину закрыть сайт «Миротворец».

«Сайт «Миротворец» — это проект Народного фронта. Его поддерживают Турчинов, Яценюк, Аваков, Геращенко — его идеолог. Порошенко не хочет полноценно ссориться с Народным фронтом, по этой причине он закрывает глаза на существование этого сайта, хотя сам понимает, что проект носит провокационный характер», — пояснил Охрименко.

По его словам, таким образом партия «Народный фронт» старается «радикализировать своё движение».

«На сегодняшний момент у него поддержка слабая, он пытается стоять на крайне радикальных позициях в надежде, что это поможет в будущем если не самой партии, то отдельным депутатам остаться в Верховной раде. С точки зрения украинского законодательства, такой сайт существовать не может, но Порошенко с политической точки зрения не хочет его ликвидировать, а просто заигрывает со своими политическими партнёрами», — выразил мнение Охрименко.

Он также добавил, что если бы со стороны Европы были введены санкции, то «сайт закрыли бы мгновенно».

Ранее МИД Германии призвал Киев закрыть сайт «Миротворец».

Отмечается, что бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер попал в «список врагов Украины» на сайте «Миротворец».

В начале октября сообщалось, что в базу данных этого сайта попали более 300 жителей Закарпатья с венгерским гражданством.