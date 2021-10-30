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Эксперт объяснил на колбасе проблему с русским газом. Норкин подсказал решение
30 октября 2021, 18:25 • 35 • Политика
Эксперт Андрей Сидорчик в студии у Андрея Норкина объяснил на колбасе проблему с русским газом. Он указал, что в магазине покупатель не требует у продавца сбить цену на продукты. Ведущий, однако, подсказал решение - он заметил, что, например, на рынке или на базаре такой торг вполне возможен.
Редактор общественно-политической информации AIF.RU Андрей Сидорчик в студии программы "Место встречи" на канале НТВ высказался о сложной ситуации с газом в Европе.
Эксперт сравнил договорённости о поставках русского голубого топлива в Европу с продажей товаров в продуктовом:
Ведущий передачи Андрей Норкин, однако, заметил, что, например, на рынке или на базаре такой торг вполне возможен. Сидорчик согласился, но добавил, что даже там продавцы не делают скидки просто так: покупатель должен как минимум понравиться ему.
Эксперт пояснил, что в такой ситуации торга неуместны требования и ультиматумы со стороны клиента:
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