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Эксперт объяснил на колбасе проблему с русским газом. Норкин подсказал решение

30 октября 2021, 18:25  •  35 • Политика
Эксперт Андрей Сидорчик в студии у Андрея Норкина объяснил на колбасе проблему с русским газом. Он указал, что в магазине покупатель не требует у продавца сбить цену на продукты. Ведущий, однако, подсказал решение - он заметил, что, например, на рынке или на базаре такой торг вполне возможен.
Редактор общественно-политической информации AIF.RU Андрей Сидорчик в студии программы "Место встречи" на канале НТВ высказался о сложной ситуации с газом в Европе.
Эксперт сравнил договорённости о поставках русского голубого топлива в Европу с продажей товаров в продуктовом:
У нас есть газ, у вас его нет. Вы приходите в магазин, вы же там не разводите с продавцом вопрос о цене колбасе и историческом долге.
Ведущий передачи Андрей Норкин, однако, заметил, что, например, на рынке или на базаре такой торг вполне возможен. Сидорчик согласился, но добавил, что даже там продавцы не делают скидки просто так: покупатель должен как минимум понравиться ему.
Эксперт пояснил, что в такой ситуации торга неуместны требования и ультиматумы со стороны клиента:
Хотите газ дешевле? Предлагайте что-то конкретное. Нет? До свидания. Сидите, отапливайтесь дровами.

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