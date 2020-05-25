Эксперт объяснил конфронтацию между США и Китаем

Главным фактором обострения отношений США и Китая является американская предвыборная кампания, но в долгосрочном плане затягивать жесткую конфронтацию обеим сторонам невыгодно с экономической точки зрения, считает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

Очередной виток ухудшения отношений КНР и США наблюдается на фоне пандемии коронавируса. Власти США, включая президента, регулярно обвиняют Китай в неспособности сдержать распространение коронавируса, сокрытии фактов, несвоевременной реакции. В свою очередь Китай считает, что США намеренно пытается помешать реализации торговой сделки между странами.

"Думаю, что в основе этого обострения все-таки лежат политические процессы внутри США. Надо найти виновных в том, что США оказались столь уязвимыми по отношению к кризису, надо как-то объяснить неспособность американской системы здравоохранения с этим кризисом справиться. Поэтому мы видим, что буквально на глазах противостояние с Китаем превращается в главную внешнеполитическую тему избирательной кампании", - заявил Кортунов РИА Новости.

Эксперт напомнил, что еще несколько месяцев назад многие проблемы между двумя странами казалось возможным решить. Тогда администрация Дональда Трампа хотела достичь хотя бы тактического соглашения с Китаем по основным вопросам, чтобы оттянуть циклическую рецессию и переизбраться на волне успеха в экономической сфере. В условиях пандемии действующий президент США уже не может баллотироваться, делая главную ставку на свой экономический успех, поскольку весь этот успех был обнулен, рецессия все равно началась, считает Кортунов.

При этом, по его словам, свою роль играют и другие факторы. В частности, не очень удачная реакция США на кризис, вызванный коронавирусом, подрывает положение Вашингтона в мире как безусловного технологического и экономического лидера. Кроме того, Китай, который выходит из кризиса раньше США и стран Запада, может использовать свое тактическое преимущество и по демпинговым ценам начать скупать производства за рубежом, что в Вашингтоне могут счесть геополитическим наступлением на американские позиции. Также нельзя забывать и о требовании США подключить Пекин к соглашениям по контролю над вооружениями, считает эксперт.

"Конечно, есть определенные пределы этого обострения, потому что если предположить, что Китай из кризиса выходит быстро, а США и Запад в целом в этом кризисе застревают, то проблемы на Западе, конечно, так или иначе будут оказывать влияние и на китайскую экономику, потому что Китаю будет просто некуда продавать те товары, которые он производит", - заявил Кортунов.

По его оценке, отношения двух стран останутся конкурентными, "можно лишь говорить о том, какую форму эта конкуренция примет".

Приведет ли противостояние к формированию двух параллельных экономических систем вокруг США и Китая, пока сложно спрогнозировать, добавил эксперт. Некоторые тенденции к этому уже наблюдались и ранее, например, доминирование регионализации над глобализацией в некоторых случаях, пояснил он. Однако, по его словам, с другой стороны, формирование такой системы потребует много времени, это доказывают продолжающиеся попытки создать конкурирующую с долларом мировую валюту, которые пока не увенчались успехом.

В современных условиях развитие событий во многом будет зависеть от того, удастся ли сохранить технологическое единство мира или каждая сторона создаст для себя собственные технологические стандарты в сфере IT, связи и других отраслях, полагает Кортунов.

"Вопрос пока что открытый, и он зависит от того, насколько глубоким окажется геополитическая конкуренция США и Китая. Конечно, никакой необходимости в создании двух параллельных экосистем не существует. И в принципе мир бы, наверное, выиграл, если бы сохранил свое технологическое единство", - считает эксперт.