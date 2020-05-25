Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Зоркий глаз" сбит, огонь подавлен: В Донбассе жёстко ответили ВСУ на ...
Стамбул спровоцировал невиданный с 90-х уровень агрессии на Украине
Донецк ждал Путина ещё в 2003 году! Геращенко не может отойти от шока
Как Порошенко мародерствовал в Донбассе Савченко рассказала НТВ
Главная / Аналитика

Эксперт объяснил конфронтацию между США и Китаем

25 мая 2020, 19:55  •  87 • Аналитика
© AP Photo / Andy Wong
Главным фактором обострения отношений США и Китая является американская предвыборная кампания, но в долгосрочном плане затягивать жесткую конфронтацию обеим сторонам невыгодно с экономической точки зрения, считает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
Очередной виток ухудшения отношений КНР и США наблюдается на фоне пандемии коронавируса. Власти США, включая президента, регулярно обвиняют Китай в неспособности сдержать распространение коронавируса, сокрытии фактов, несвоевременной реакции. В свою очередь Китай считает, что США намеренно пытается помешать реализации торговой сделки между странами.
"Думаю, что в основе этого обострения все-таки лежат политические процессы внутри США. Надо найти виновных в том, что США оказались столь уязвимыми по отношению к кризису, надо как-то объяснить неспособность американской системы здравоохранения с этим кризисом справиться. Поэтому мы видим, что буквально на глазах противостояние с Китаем превращается в главную внешнеполитическую тему избирательной кампании", - заявил Кортунов РИА Новости.
Эксперт напомнил, что еще несколько месяцев назад многие проблемы между двумя странами казалось возможным решить. Тогда администрация Дональда Трампа хотела достичь хотя бы тактического соглашения с Китаем по основным вопросам, чтобы оттянуть циклическую рецессию и переизбраться на волне успеха в экономической сфере. В условиях пандемии действующий президент США уже не может баллотироваться, делая главную ставку на свой экономический успех, поскольку весь этот успех был обнулен, рецессия все равно началась, считает Кортунов.
При этом, по его словам, свою роль играют и другие факторы. В частности, не очень удачная реакция США на кризис, вызванный коронавирусом, подрывает положение Вашингтона в мире как безусловного технологического и экономического лидера. Кроме того, Китай, который выходит из кризиса раньше США и стран Запада, может использовать свое тактическое преимущество и по демпинговым ценам начать скупать производства за рубежом, что в Вашингтоне могут счесть геополитическим наступлением на американские позиции. Также нельзя забывать и о требовании США подключить Пекин к соглашениям по контролю над вооружениями, считает эксперт.
"Конечно, есть определенные пределы этого обострения, потому что если предположить, что Китай из кризиса выходит быстро, а США и Запад в целом в этом кризисе застревают, то проблемы на Западе, конечно, так или иначе будут оказывать влияние и на китайскую экономику, потому что Китаю будет просто некуда продавать те товары, которые он производит", - заявил Кортунов.
По его оценке, отношения двух стран останутся конкурентными, "можно лишь говорить о том, какую форму эта конкуренция примет".
Приведет ли противостояние к формированию двух параллельных экономических систем вокруг США и Китая, пока сложно спрогнозировать, добавил эксперт. Некоторые тенденции к этому уже наблюдались и ранее, например, доминирование регионализации над глобализацией в некоторых случаях, пояснил он. Однако, по его словам, с другой стороны, формирование такой системы потребует много времени, это доказывают продолжающиеся попытки создать конкурирующую с долларом мировую валюту, которые пока не увенчались успехом.
В современных условиях развитие событий во многом будет зависеть от того, удастся ли сохранить технологическое единство мира или каждая сторона создаст для себя собственные технологические стандарты в сфере IT, связи и других отраслях, полагает Кортунов.
"Вопрос пока что открытый, и он зависит от того, насколько глубоким окажется геополитическая конкуренция США и Китая. Конечно, никакой необходимости в создании двух параллельных экосистем не существует. И в принципе мир бы, наверное, выиграл, если бы сохранил свое технологическое единство", - считает эксперт.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



87
Источник
Похожие новости
24 мая 2020, 07:55
План «Анаконда»: где таится реальная опасность
24 мая 2020, 09:55
Украина планирует "атомный рывок"
25 мая 2020, 09:55
Кто построил пирамиды. Надо ли спорить с украинскими учебниками истории
25 мая 2020, 09:55
Миллиардеры США спешно меняют доллары на золото
25 мая 2020, 09:55
Россия готовится заработать на нефти и газе гораздо больше
24 мая 2020, 09:55
"Я Мессия, но чудес не творю". Почему Бразилия игнорирует коронавирус
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 мая 2020, 03:55
Львов в шоке: Двойное гражданство – и миллионы инакомыслящих будут голосовать
25 мая 2020, 08:55
Иначе война: После «порохоботского» шабашав Киеве у Зеленского два выхода
25 мая 2020, 10:55
"Крим - це Україна": Агитационный плакат американского Collier's вызва...
25 мая 2020, 00:55
Госпереворот в России не может быть чёрно-белым: Сергей Михеев разделил версии и факт...
25 мая 2020, 08:55
"Худшее, что случалось с Россией": Трамп рассказал о "ставке" Пут...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 мая 2020, 13:55
Крымчанин заставил ООН услышать неприятную правду об украинской блокаде
23 мая 2020, 14:55
"Российские МиГ-29" заслали братья-белорусы? Озвучена версия о загадочных истребителях в Ливии
20 мая 2020, 14:55
Что думают в Донецке о назревшем военном обострении и готовы ли там наступать?
23 мая 2020, 08:55
"Зоркий глаз" сбит, огонь подавлен: В Донбассе жёстко ответили ВСУ на провокацию
22 мая 2020, 09:15
США озвучили новые обязанности России
21 мая 2020, 07:16
На Украине грохнуло: сегодня она сдала Трампу Джо Байдена
21 мая 2020, 07:25
ЛДНР идёт в наступление? Пасечник и Пушилин выдвинули ультиматум Киеву
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.