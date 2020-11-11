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Эксперт объяснил истерику Украины из-за открытия первого консульства в Крыму
11 ноября 2020, 13:10 • 163 • Политика
Политолог напомнил, что пустые слова властей Незалежной не влияют на политичкую картину
Реакция Украины на открытие дипломатического представительства Никарагуа в Крыму совершенно логична: текущая политическая повестка в Незалежной сводится к постоянным спекулированиям темой "патриотизма" в отношении националистических кругов, на которые пытается опереться Киев. Такое мнение выразил политолог Константин Кнырик.
Эксперт объяснил, что заявления Украины с антироссийской риторикой слышатся по несколько раз в день, однако на внешнеукраинской политике это никак не отражается. В Киеве фактически занимаются постоянным поиском различных тем и обсуждением по Крыму, чтобы заставить верить националистов в то, что мировое сообщество постоянно поднимает вопрос о принадлежности полуострова.
Напомним, 10 ноября состоялось торжественное открытие консульства Никарагуа в Крыму. Позднее МИД Украины заявил, что Киев запустил в отношении центральноамериканского государства процесс с применением санкций, так как такой шаг угрожает суверенитету Незалежной.
По мнению Кнырика, контрмеры украинских властей вызывает скепсис: в этом мире вряд ли присутствуют государства, опасающиеся Украины, особенно Никарагуа, не имеющий крупных экономических связей с Незалежной.
Открытие консульства Никарагуа, добавил политолог – достаточно позитивный момент для крымчан: любое признание полуострова в составе РФ является плюсом в политической и дипломатической плоскостях, передает "СвободнаяПресса".
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, комментируя протест Киева из-за открытия консульства, что украинские санкции по вопросу полуострова никого не интересуют.
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