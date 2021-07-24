Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Никто не знает, что делать дальше": На Западе заявили о неожиданном х...
НАТО "вынудят" оккупировать Калининград. Американец дал расклад о нача...
"Не складывается пазл": Сатановский пошатнул сделку Германии и США одн...
"Как в душу плюнули": Мигранты в Литве на добро ответили жестокими изд...
Главная / Политика

Эксперт объяснил исключение Грудинина из списка КПРФ

24 июля 2021, 21:15  •  143 • Политика
Заместитель директора Института истории политики МПГУ Владимир Шаповалов в субботу, 22 июля, прокомментировал решение ЦИК России об исключении Павла Грудинина из списка КПРФ на выборы в Госдуму.
«Это (наличие иностранных счетов. — Ред. ) не является новостью, поскольку у Павла Грудинина уже были достаточно серьезные проблемы на выборах президента России в 2018 года, как известно. Еще с тех пор тянется шлейф скандала. Что касается действий ЦИК, то Центризбирком в данном случае действует только на основании норм закона», — приводит слова Шаповалова РЕН ТВ.
Он также отметил, что в ситуации имеет место и этический вопрос — о жалобе бывшей супруги бизнесмена.
«Сам факт того, что бывшая супруга афишировала эту историю и обратилась с заявлением о том, что у Грудинина есть зарубежные счета, это свидетельствует далеко не лучшим образом в его отношении. Эта история еще одним пятном ложится на его политическую биографию», — отметил эксперт.
Ранее в этот же день сообщалось, что Грудинин был исключен из партийного списка после обращения его бывшей жены, так как он не представил в комиссию ряд документов.
Ранее, 23 июля, бывшая жена Грудинина Ирина обратилась к главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой не дать ее экс-супругу избраться в депутаты. Она направила в комиссию письмо, в котором сообщила о наличии у бизнесмена доли в иностранной офшорной компании.
Адвокаты Грудининой отмечали, предприниматель хочет получить депутатскую неприкосновенность в том числе для усиления давления на экс-супругу. Сама женщина отмечала, что ее бывший муж является «мстительным, ненавидящим человеком, способным на всё».
В тот же день адвокаты Ирины Грудининой рассказали, что предприниматель владеет долей в международной финансовой компании «Бонтро ЛТД», расположенной в Белизе. Они отметили, что факт владения бизнесменом иностранной компанией был установлен еще в 2019 году Видновским городским судом.
Павел и Ирина Грудинины состояли в браке 37 лет и развелись в июле 2018 года из-за связи предпринимателя с другой женщиной. С тех пор между экс-супругами продолжаются судебные тяжбы, так как добровольно разделить совместно нажитое имущество Грудинин отказался. В апреле 2019 года Видновский суд удовлетворил исковые требования Ирины Грудининой и передал ей две трети доли в общем имуществе с бывшим супругом. Решение обосновано тем, что бывшая жена Грудинина является инвалидом II группы и ей необходимо дорогостоящее лечение.
Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Своих кандидатов в 2021 году смогут выдвинуть 32 партии, в том числе «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Родина». Избирательная кампания уже началась, регистрация претендентов на депутатские мандаты закончится 4 августа.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






143
Источник
Похожие новости
24 июля 2021, 09:20
"Серьёзно себя подвёл": ЕСПЧ принял иск России с несколькими "но"
24 июля 2021, 03:50
Зеленского добьют? Политолог спрогнозировал скорое свержение
24 июля 2021, 11:10
"План спасения" украинской ГТС подорвал один вопрос: Ответа нет
24 июля 2021, 05:40
В Совфеде подобрали литературу для польского министра. В списке всего одна басня
24 июля 2021, 13:00
Хотят не только Курилы: Япония предъявила права на ещё одни русские земли
24 июля 2021, 07:30
Эксперт о будущем "Северного потока - 2": Россия должна "дать по рукам и мозгам Западу"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 июля 2021, 07:35
Теракт в Донбассе: Зеленский разыгрывает карту "Война"
21 июля 2021, 12:35
Русская смекалка поможет: Россия обойдет позорный сговор Меркель и Байдена по «Северному потоку-2»
24 июля 2021, 09:20
"Серьёзно себя подвёл": ЕСПЧ принял иск России с несколькими "но"
19 июля 2021, 07:25
Россия рассекретила "лицо" новейшего боевого самолёта
21 июля 2021, 03:25
"Пора применить санкции": Политолог объяснил двуличие Киева "школьным" примером
18 июля 2021, 18:35
Пушков поставил диагноз Киеву после вызова Шойгу повесткой
20 июля 2021, 06:20
Издевательство над русскими заставило депутата Рады перейти на брань
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.