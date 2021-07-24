Эксперт объяснил исключение Грудинина из списка КПРФ

Заместитель директора Института истории политики МПГУ Владимир Шаповалов в субботу, 22 июля, прокомментировал решение ЦИК России об исключении Павла Грудинина из списка КПРФ на выборы в Госдуму.

«Это (наличие иностранных счетов. — Ред. ) не является новостью, поскольку у Павла Грудинина уже были достаточно серьезные проблемы на выборах президента России в 2018 года, как известно. Еще с тех пор тянется шлейф скандала. Что касается действий ЦИК, то Центризбирком в данном случае действует только на основании норм закона», — приводит слова Шаповалова РЕН ТВ.

Он также отметил, что в ситуации имеет место и этический вопрос — о жалобе бывшей супруги бизнесмена.

«Сам факт того, что бывшая супруга афишировала эту историю и обратилась с заявлением о том, что у Грудинина есть зарубежные счета, это свидетельствует далеко не лучшим образом в его отношении. Эта история еще одним пятном ложится на его политическую биографию», — отметил эксперт.

Ранее в этот же день сообщалось, что Грудинин был исключен из партийного списка после обращения его бывшей жены, так как он не представил в комиссию ряд документов.

Ранее, 23 июля, бывшая жена Грудинина Ирина обратилась к главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой не дать ее экс-супругу избраться в депутаты. Она направила в комиссию письмо, в котором сообщила о наличии у бизнесмена доли в иностранной офшорной компании.

Адвокаты Грудининой отмечали, предприниматель хочет получить депутатскую неприкосновенность в том числе для усиления давления на экс-супругу. Сама женщина отмечала, что ее бывший муж является «мстительным, ненавидящим человеком, способным на всё».

В тот же день адвокаты Ирины Грудининой рассказали, что предприниматель владеет долей в международной финансовой компании «Бонтро ЛТД», расположенной в Белизе. Они отметили, что факт владения бизнесменом иностранной компанией был установлен еще в 2019 году Видновским городским судом.

Павел и Ирина Грудинины состояли в браке 37 лет и развелись в июле 2018 года из-за связи предпринимателя с другой женщиной. С тех пор между экс-супругами продолжаются судебные тяжбы, так как добровольно разделить совместно нажитое имущество Грудинин отказался. В апреле 2019 года Видновский суд удовлетворил исковые требования Ирины Грудининой и передал ей две трети доли в общем имуществе с бывшим супругом. Решение обосновано тем, что бывшая жена Грудинина является инвалидом II группы и ей необходимо дорогостоящее лечение.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Своих кандидатов в 2021 году смогут выдвинуть 32 партии, в том числе «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Родина». Избирательная кампания уже началась, регистрация претендентов на депутатские мандаты закончится 4 августа.