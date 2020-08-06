Эксперт объяснил интриги Минска и Киева вокруг "наемников"

Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

Бацька использует задержанных граждан РФ для давления на Кремль

Президент Белоруссии Александр Лукашенко будет иметь серьезные последствия, если решится выдать задержанных местными силовиками россиян, которых он называет то "наемниками" ЧВК Вагнера, то "33 богатырями". Такой прогноз дал доцент кафедры стран постсоветского зарубежья РГГУ Александр Гущин.

Комментируя недавнее интервью бацьки одиозному украинскому журналисту и русофобу Дмитрию Гордону, российский эксперт предположил, что сейчас Минск и Киев пытаются втянуть друг друга в политическую игру. При этом у сторон свои планы. Так, Незалежная хочет в сложившейся ситуации получить еще одного союзника, выступающего против России. Для Белоруссии же тема возможной выдачи россиян Украине является способом оказать давление на Кремль.

Гущин считает, что в случае передачи Киеву граждан РФ, для Минска это будет иметь серьезные последствия.

"Я думаю, если это произойдет, то это будет переходом очень серьезной красной линии в наших отношениях. И в Минске это не могут не понимать. И я считаю, что, если это произойдет, то это будет довольно серьезной ошибкой", – сказал "ЦарьГраду" наш эксперт.

Напомним, пан Гордон взял большое интервью у Лукашенко, в котором, в частности, тот заявил о готовности выдать Незалежной некоторых задержанных 29 июля в Минске граждан.

"Будет дан зеленый свет прокуратуре и другим правоохранительным органам Белоруссии, которые в соответствии с белорусским законодательством сделают все необходимое для передачи преступников как в Россию, так и на Украину", – сказал Александр Григорьевич любителю экстрасенсов и магов.

Сегодня же бацька несколько смягчил свою риторику. Он призвал на встречу в Минске по поводу решения судьбы россиян генпрокуроров Белоруссии, Украины и России. Такие посиделки "на троих". А вот ежели они, т.е. посланники Киева и Москвы не приедут, тогда он решит вопрос самостоятельно, пишет "Интерфакс".

