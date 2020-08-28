Эксперт объяснил, что показал спор России с ЕС по энергокорректировкам

Европейский союз подал апелляцию в споре по энергокорректировкам, тем самым заблокировав принятое в пользу России утверждение доклада третейской группы ВТО. Об этом сообщили в Минэкономразвития.

"Третейская группа рекомендовала ЕС привести свои меры в соответствие с нормами ВТО. В этой связи Россия рассчитывала на добросовестное и незамедлительное исполнение международных обязательств ЕС в полном объеме, после утверждения доклада на заседании Органа по разрешению споров ВТО 28 августа 2020 года", – говорится в сообщении ведомства.

Указывается, что из-за блокировки назначения новых арбитров со стороны США, Апелляционный орган ВТО не функционирует с декабря 2019 года и не рассматривает новые апелляционные жалобы.

"Тем не менее, перед заседанием 28 августа ЕС подал так называемую апелляцию "в пустоту" в споре по энергокорректировкам, тем самым заблокировав утверждение доклада третейской группы", – отметили в Минэкономразвития.

Таким образом Брюссель пытается избежать исполнения решения по спору, в том числе отмены противоречащих правилам ВТО мер, считают в ведомстве.

В сообщении министерства также указано, что решение ЕС идет вразрез с их заявлениями о необходимости соблюдения норм права ВТО.

"ЕС своими действиями фактически препятствует правосудию, пытаясь продлить возможность применения незаконных практик для защиты своих неконкурентоспособных производителей", – говорится в пресс-релизе.

В эфире радио Sputnik руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов высказал свой взгляд на ситуацию.

"Выяснилась одна простая вещь: ВТО из международного арбитра и контролера превращается в разорившуюся благотворительную организацию, которая, может, и принимает какие-то правильные решения, исходя из установленного порядка, из буквы соглашений, и в данном случае приняла решение в поддержку России относительно европейского протекционизма, действующего в ЕС, причем, включая и механизмы этого протекционизма в плане энергоурегулирования. Однако ЕС продемонстрировал нам то, что давно уже известно аналитикам: что ВТО умерла, и рассчитывать на то, что ее решения, сколь бы они не были обоснованы юридически, будут исполняться кем бы то ни было, не стоит. ЕС захотел – ЕС отказался выполнять собственные обязательства в рамках членства стран Европейского союза в ВТО", – сказал Василий Колташов.

По его мнению, в этой ситуации полагаться на нормы международного права не приходится.

"Едва ли здесь можно как-то изменить ситуацию, кроме как воздействуя на процесс изнутри самого Европейского союза через политические силы внутри ЕС, заинтересованные в том, чтобы получать больше дешевых углеводородов из РФ. Иным путем, путем опоры на международное право, здесь действовать, похоже, не получится. Потому что это международное право заканчивается там, где начинаются политические решения", – заключил эксперт.

Спор против ЕС был инициирован Россией в мае 2015 года. Россия обжаловала саму методику энергокорректировок, применяющуюся для расчета себестоимости российской продукции, при которой вместо цен на энергоносители на российском рынке используются цены на рынках третьих стран. Также обжаловалось продление действия рассчитанных с ее применением антидемпинговых пошлин по результатам плановых пересмотров антидемпинговых мер в отношении российского нитрата аммония и сварных труб.