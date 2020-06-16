Эксперт объяснил бессмысленность сноса памятников ради борьбы с расизмом • 81 • Аналитика © Sputnik / Артур Габдрахманов Протестующие возле памятника генералу Роберту Ли в Ричмонде. Архивное фото Кампания против памятников в Великобритании – очень нехарактерное для этой страны явление, тем более, что современные англичане – "расовые дальтоники", заявил в интервью РИА Новости британский профессиональный туристический гид Джерри Миллер. Британские активисты на фоне антирасистской кампании, начавшейся после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда, подготовили список памятников, подлежащих сносу, и учреждений и улиц, нуждающихся, с их точки зрения, в переименовании. В ходе недавних протестов хулиганы нанесли расистские надписи на памятник Уинстону Черчиллю в Лондоне, а в Бристоле свалили с постамента и скинули в залив памятник купцу, меценату и парламентарию Эдварду Колстону. Правительство страны резко отреагировало на случаи вандализма, пообещав, в частности, экспресс-суды над вандалами. В то же время мэр Лондона Садик Хан объявил о создании специальной комиссии, которая изучит столичные памятники, названия улиц, изображения, мемориальные доски и другие памятные знаки, установленные в честь тех или иных исторических и культурных деятелей. В случае, если прославляемые лица были связаны с работорговлей, памятники могут быть снесены. "Все, что происходило несколько дней назад – это совсем не в английском стиле. Придумали ярлык "рабовладелец" и линчуют памятники. Но памятники-то ставили не за то, что люди были рабовладельцами, а потому что они внесли какой-то большой вклад с точки зрения тех, кто поставил памятник. И сносить их, тем более без суда и следствия, то есть линчевать – это не считаться с памятью тех людей, которые памятник ставили", - отметил Миллер. Кроме того, подчеркнул собеседник агентства, даже если предположить, что деятели, которым установлены памятники, были рабовладельцами, важно помнить, что они действовали в рамках законодательства своего времени. "Естественно, нормы поведения меняются со временем. Предположим, через сто лет запретят гетеросексуальные браки. И что, надо будет сносить памятники всем, кто состоял в гетеросексуальных связях? Нельзя менять историю в зависимости от момента и судить людей задним числом", - убежден гид. По мнению Миллера, события в Великобритании и в США имеют совершенно различную природу, и для британцев происходящее совершенно нехарактерно. "В США борьба за гражданские права чернокожего населения ведется на протяжении многих десятилетий. Здесь же, в Британии, эмигранты первого или второго поколения, родители которых зачастую прибыли сюда нелегально, просто берут пример с афроамериканцев. Современные же англичане – расовые дальтоники. Они просто не видят цвет кожи, потому что веками жили бок о бок с представителями всех возможных рас, этносов и традиций. И судить их за то, что их предки двести лет назад делали, неправильно, дети за родителей не отвечают. Более терпимого к чужакам народа, чем современные англичане, я не встречал. Не случайно, что даже сейчас, в период эпидемии, десятки людей из стран третьего мира каждый день, кто на плотах, кто на надувных лодках пересекают Ла-Манш, чтобы получить шанс на лучшую жизнь в Соединенном Королевстве", - отметил Миллер. По его мнению, три важных фактора, подогревших нынешние протесты в Великобритании – это естественная неустроенность первого поколения иммигрантов, нерастраченная агрессия у молодежи, вызванная карантином и массовыми увольнениями, а также участие анархистов из движения Anonymous, примыкающих к любым беспорядкам вне зависимости от повода. Миллер напомнил, что желающие сносить памятники не ограничивают свои обвинения расизмом. "Сейчас Дамоклов меч навис над колонной Нельсона, памятником основателю Южной и Северной Родезии Сесилу Родсу, знаменитому мореплавателю капитану Джеймсу Куку, основателю бойскаутского движения, а значит, и советского пионерского, Роберту Баден-Пауэллу – человеку, на могиле которого в качестве эпитафии значится "Всегда готов". Если так судить, можно снести все памятники. Например, около парламента стоит потрясающий памятник Ричарду Львиное Сердце барона Карло Марочетти. Как же так, Ричард Львиное Сердце ходил в крестовые походы, сражался с мусульманами, то есть определенно был шовинистом, расистом, надо сносить! Или рядом с ним стоит памятник Оливеру Кромвелю, который кроваво расправлялся с восстаниями католиков в Ирландии. Полное безобразие, надо сносить! Пару лет назад обсуждался вопрос о сносе колонны Нельсона, потому что Нельсон был расистом. Так вообще все белые англичане, мужчины особенно, были расистами когда-то, надо все сносить, значит", - отметил гид. Он предположил, что нынешняя кампания против памятников, не будучи органичной для Великобритании, скоро затихнет. Но в качестве примера опасного навешивания ярлыков он привел ситуацию с Баден-Пауэллом. "С памятниками всегда так: для кого-то он важен, а для кого-то это памятник врагу. Баден-Пауэлла обвиняют в том, что он симпатизировал Гитлеру. Гитлер пригласил его к себе в 1938 году, до начала Второй мировой, для установления лучших отношений с "гитлерюгендом". И в беседе с тогдашним послом Германии в Лондоне Иоахимом фон Риббентропом, Баден-Пауэлл сказал, что готов пойти на все, чтобы улучшить взаимопонимание между Германией и Великобританией. Вот и все. В Германию он, кстати, так и не поехал. И сейчас над его памятниками нависла угроза сноса. Так вот, вожатые бойскаутов установили круглосуточное дежурство около памятника Баден-Пауэллу в городе Пуле, чтобы уберечь его от вандалов. А я боюсь за лондонский памятник, знаете, стоит рядом с музеем естественной истории, рядом со штаб-квартирой бойскаутского движения. Баден-Пауэлл в коротких штанишках, в галстуке. Во время экскурсий я рассказываю туристам про него и теперь могу лишиться части интересных рассказов", - посетовал Миллер. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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