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Эксперт: Обвинения вице-премьера Чехии во лжи – это "охота на ведьм"

20 мая 2021, 05:20  •  75 • Политика
Вацлав Ласка, один из сенаторов Чехии, обвинил во лжи вице-премьера Яна Гамачека, который якобы собирался с визитом в Россию, но так и не приехал. Директор Центра общественного и информационного сотрудничества "Европа" Эдуард Попов назвал эту ситуацию "охотой на ведьм".
В Чехии состоялось заседание сенатского комитета по международным делам. Там обсуждали Яна Гамачека. Об итогах совещания журналистам решился рассказать только Вацлав Ласка. Он заявил, что намерение вице-премьера поехать в Москву подтверждено, а слова про "камуфляж" – ложь.
Всё дело в том, что Гамачек 14 апреля рассказал о предстоящем визите в Россию, намеченном на 19 апреля. Но 17 апреля он вместе с премьером Андреем Бабишем выступил с заявлением, где обвинил русские спецслужбы в причастности ко взрыву на складе во Врбетице в 2014 году. Позднее вице-премьер попытался оправдаться, отметив, что слова про поездку в Москву были только "камуфляжем", нацеленным на отвлечение внимания России.
"Пикировка между сенатором и первым вице-премьером – это подтверждение того, что в Чехии началась и продолжается "охота на ведьм", - считает Эдуард Попов.
Он отметил, что в "сговоре с Москвой" обвинили чешского чиновника самого высокого ранга. Не исключено, если вскоре ему или его коллегам выдвинут новые обвинения, например, в том, что они являются "агентами Путина".
Эксперт вспомнил роман Ярослава Гашека "похождения бравого солдата Швейка" и назвал политику Чехии "швейковиной". Попов предположил, что власти Чехии стремятся всеми силами выпутаться из "некрасивой, скандальной и грязной истории", причём эта история скорее опасна для самой Чехии, нежели для России. Только пока у чешского правительства это плохо получается, рассуждал специалист в эфире радио Sputnik.

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