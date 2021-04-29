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Эксперт обозначил сроки отставки Лукашенко

29 апреля 2021, 15:10  •  129 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Главная цель президента – подготовить преемника
Разразившийся в Белоруссии политический кризис обнажил необходимость проведения серьезных реформ в стране. Именно этим белорусский лидер Александр Лукашенко займется в ближайшие годы. По мнению политэксперта Юрия Самонкина, в течение трех лет существенные изменения претерпит внутренняя политика и вертикаль власти.
Опытный политолог убежден, что будет пересмотрен статус президента белорусского государства, а также его права и обязанности. Сейчас Батька активно работает над обновлением Конституции республики и другими первоочередными задачами. Самонкин отметил, что уже к 2023-му году глава Белоруссии будет готов уйти в отставку. Впрочем, новые выборы в республике должны состояться в 2025-м году. Скорее всего, Лукашенко будет возглавлять государство до начала нового выборного процесса.
В беседе с журналистами издания "НьюИнформ" эксперт отметил, что за этот период Батька должен подобрать себе преемника и поднатаскать его перед выборами. Самонкин убежден, что новым главнокомандующим республики станет молодой креативный лидер из числа единомышленников нынешнего президента.
При этом растиражированные западными журналистами прогнозы о возможном вступлении сына Лукашенко в должность следующего президента политолог назвал весьма маловероятными.
К слову, недавно в Сети раскрыли планы Лукашенко по передаче власти. Эксперты уверены, что именно этот вопрос Батька обсуждал с нашим президентом Владимиром Путиным.

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