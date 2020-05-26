Эксперт: Обнародована лишь часть записей переговоров Порошенко и Байдена

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по поводу незаконной прослушки переговоров экс-лидера незалежной Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом. А неделей ранее против пятого президента страны возбудили уголовное дело с формулировкой «госизмена» - как раз из-за этих самых переговоров. Во время которых руководитель независимой Украины под давлением второго лица Соединенных Штатов "сливал" своего генпрокурора, который слишком пристально занялся грязными делишками на Украине Байдена-младшего.

Конечно, сразу возник вопрос — а кто же это прослушивал телефонные переговоры первого лица независимой Украины? Кроме банального ответа про «руку Москвы» хотелось бы услышать и что-то реальное и не пропагандистское.

За комментарием «КП» обратилась к Руслану Бортнику, директору Института анализа и менеджмента политики.

- Дело о госизмене и дело о прослушке Порошенко— связаны напрямую?

- Не считаю, что это «встречные» дела. Дело о прослушке руководителя страны должно возбуждаться "на автомате". Представить ситуацию, при которой такое дело не возбудили бы, невозможно. Длительная прослушка президента — это очевидное нарушение законодательства Украины. И многочисленных норм уголовного кодекса. Что касается возбуждения дела по тем самым переговорам Порошенко и Байдена — здесь я вижу умысел или попытку сыграть на опережение. В какой-то мере подыграть Трампу — хотя бы чуть-чуть. И оказать давление на самого Порошенко — все понимают, что бывшего президента "писали" долго. Как минимум год. И обнародована только крупица записей.

Политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Есть понимание — кто "слушал" президента?

- Есть много версий. Каждый высказывают свою. Есть даже версия, что Петр Алексеевич сам писал. Есть версия про спецслужбы ряда государств. В том числе, не дружественных. Но наверняка сейчас не знает никто.

- Дело о прослушке президента дойдет до суда?

- Пусть оно официально будет возбуждено. И не факт даже, что оно будет всерьез расследоваться. В какой-то момент может возникнуть предположение, что запись фальшивая — ну и дальше начнется... А раз запись фальшивка — то и прослушки не было.

- В украинском обществе эти истории получили резонанс?

- По разным соцопросам записи разговоров президента Порошенко и вице-президента Байдена слышали до 80 процентов украинцев. Относительно генпрокурора Шокина в экспертной среде есть мнение, что он был уволен, действительно, из-за того, что слишком близко подобрался в своем расследовании к сыну вице-президента США.

- Есть ли перспективы у двух этих уголовных дел?

- Оба дела — политические. И так они и будут использованы. Как элемент создания кризиса для Бадена на выборах американских. Как элемент усиления позиций собственников "Приват банка". Станет ли это юридическим инструментом — будет зависеть от того, как проведут следствие в США. Если американцы свое следствие проведут — и украинцы подтянутся. Не будет за океаном содействия — и в Украине ничего не будет.

- Позиция Зеленского известна?

- Президент давал понять, что он знает об этих записях - и относится к ним негативно. Но детально он это не комментировал.

Порошенко и Байден. Записи разговоров..Пресс-конференция касаемо новых фактов международной коррупции и внешнего управления Украиной, на которой были обнародованы записи телефонных разговоров Порошенко и Джо Байдена, а также Порошенко и Джона Керри: о чем договаривались политики? Что было сделано по запросы Америки и какой вознаграждение было получено за это?

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