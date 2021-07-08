Эксперт об открытии Египта: "Ослабит наш туризм, но не сейчас"

Путин отменил запрет полётов на курорты Египта. Это ослабит позиции внутреннего туризма в период межсезонья, считает вице-президент АТОР.

Президент России Владимир Путин отменил указ о запрете полётов на курорты Египта. Как это решение повлияет на туризм в России, рассказал Царьграду вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский.

По его мнению, в целом для отрасли это очень позитивный сигнал. Уманский предполагает, что в самое ближайшее время туроператоры развернут свои мощности на это направление.

Несмотря на то, что это направление традиционно зимнее из-за своих климатических особенностей, у нас исторически всегда находилось достаточно большое количество туристов, предпочитавших отправиться туда даже летом, несмотря на достаточно высокую температуру,

- сказал Илья Уманский в интервью Царьграду.

Он объяснил, что данное направление всегда отличалось и характеризовалось в первую очередь невысокой стоимостью. Поэтому оно было очень популярно среди жителей России.

Думаю, что единственные, для кого эта новость окажется неприятной, это для внутреннего туризма,

- отметил вице-президент АТОР.

Потому что Египет разгрузит курорты России. Но это произойдёт в осенне-зимний период. Ситуацию несколько сгладит туристический кешбэк, введённый для поездок по России. Однако открытие Египта всё равно ослабит позиции внутреннего туризма в период межсезонья.

Поскольку это недорогое и очень комфортное с точки зрения погодных условий направление,

- резюмировал Илья Уманский.