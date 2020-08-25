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Эксперт о защите газовых интересов России: С Польшей нужно общаться только через суд

25 августа 2020, 10:20  •  134 • Политика
Как считает эксперт Наталья Мильчакова, для защиты газовых интересов России в Европе компании "Газпром" необходимо общаться с Польшей только через суд.
Дальнейшие газовые вопросы между Россией и Польшей должны решаться только в суде. Об этом РИА ФАН заявила заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова.
Нормальному диалогу между сторонами мешает русофобская политика Варшавы, на которую сквозь пальцы смотрят чиновники Евросоюза. В частности, речь идёт об атаках на "Газпром", а также о попытках поляков помешать завершению строительства газопровода "Северный поток - 2".
Как отметила Мильчакова, именно из-за конфликта вокруг последнего проекта ухудшились отношения между ФРГ и Польшей. Но не факт, что немцы поддержат русских в других газовых спорах.
Против Москвы работает глобальный кризис, спровоцировавший обвал цен на голубое топливо, что вынудит "Газпром" снизить цены для потребителей. Так как компания намерена бороться за потребителей, ей будет сложнее участвовать в затратных судебных процессах в Европе.
"С другой стороны, снижение цен на газ может мотивировать Польшу не отказываться полностью от дешёвого и выгодного российского газа, а значит, обе стороны будут друг в друге заинтересованы и будут искать компромисс", - считает эксперт.
Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов указал ИА "Экономика Сегодня" на то, что Варшава, Вашингтон и Киев объединяют усилия для борьбы с "Северным потоком - 2". Речь идёт о трёхстороннем меморандуме, в рамках которого участники будут развивать сотрудничество с целью диверсификации источников ресурсов в Европе.
Не стоит забывать, что поляки ранее пытались помешать строительству и функционированию российских газопроводов, чему противодействовали европейские компании и суды ЕС. Что касается украинцев, то им участие в меморандуме позволяет рассказывать сказки об американском СПГ, который нет возможности поставлять в необходимых объёмах, но между Украиной и Польшей не проложены газопроводы необходимой мощности.
Есть один вариант, который может быть реализован: поступающий в польский терминал американский СПГ будет обмениваться на российский из трубы. В итоге желание "диверсифицировать" ресурсы потерпит крах.
А на прошлой неделе глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст не исключил, что немецкая сторона подаст в суд на американских партнёров, а также обратится с жалобой в ООН. Это связано с решением США ввести санкции против "Северного потока - 2" и теми угрозами, которые американские сенаторы начали рассылать немецким компаниям, задействованным в проекте.
Как подчеркнул депутат парламента ФРГ Вальдемар Гердт, такой шаг стоило сделать давно.
"Противостоять действиям США любой стране мира в одиночку очень тяжело, тем более Германии, чья экономика сильно зависит от американского бизнеса", - цитирует его слова телеканал "360".

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