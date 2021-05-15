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Эксперт о взломе Colonial Pipeline: России и США надо объединиться для борьбы с хакерами

15 мая 2021, 05:15  •  36 • Политика
Эксперт Николай Топорнин прокомментировал взлом трубопровода Colonial Pipeline. Он считает, что России и США надо объединить усилия для борьбы с хакерами, которые угрожают объектам инфраструктуры.
Не стоит ждать кардинальной риторики США по Москве. Об этом заявил Polit.info руководитель информационного офиса Совета Европы в России Николай Топорнин.
Ранее стало известно, что американские власти заплатили выкуп хакерам-вымогателям, которые смогли заблокировать в США трубопровод Colonial Pipeline. Ответственность за инцидент взяли на себя члены группировки DarkSide. Как считают США, в нее входят хакеры из России.
Однако американский президент Джо Байден официально заявил, что не считает Москву причастной к хакерской атаке.
Как пояснил Топорнин, России и США давно пора объединить усилия по борьбе с хакерами. Но перелома в диалоге он пока не видит.
"В противном случае, американцы скажут, что российские спецслужбы попустительствуют хакерам, а те без санкций продолжают свою губительную деятельность", - заявил он.
Как ранее заявила сайту 360tv.ru политолог Наталия Елисеева, США никогда не откажутся от санкционной политики, направленной против России. Это удобный инструмент давления, поэтому все заявления американцев о нормализации диалога между странами звучат абсурдно.
"Несмотря на то что США говорят о том, что не стремятся к эскалации отношений с Россией, на самом деле они делают для этого всё", - пояснила эксперт.
План США раскрыл госсекретарь Энтони Блинкен. Вашингтон пытается вынудить Москву изменить своё поведение и стать полностью послушной Западу. Поэтому сложно представить, что положение дел изменится в ближайшем будущем.

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