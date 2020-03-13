Эксперт о выходке "майданных героев Украины": Толкнули Сивохо, а упал Зеленский

Националисты толкнули советника главы Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергея Сивохо, однако упал и разбился глава государства Владимир Зеленский. Об этом РИА ФАН заявил пресс-секретарь Всемирного Русского Народного Собора Юрий Кот.

Напомним, Сивохо 12 марта должен был презентовать Национальную платформу примирения и единства в Донбассе. Но мероприятие сорвали радикалы, которые прижали к стенке политика, сбив его с ног. Полиция вмешалась в инцидент с опозданием, задержав националистов и возбудив уголовное дело.

Комментируя выходку, Кот отметил, что "майданные герои Украины" могут глумиться даже над высокопоставленными чиновниками, которых никто не охраняет. Поэтому неудивительно, что простых людей убивают и насилуют в Донбассе.

"Это бешеные псы, и этих собак можно только усыпить, пристрелить, но разговаривать с ними невозможно", - подчеркнул он.

Эксперт добавил, что Зеленский позиционирует себя в качестве "президента мира" и пытается пить с радикалами чай. Но сегодня в чае должен быть мышьяк.