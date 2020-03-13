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Эксперт о выходке "майданных героев Украины": Толкнули Сивохо, а упал Зеленский

13 марта 2020, 12:35  •  76 • Политика
Пресс-секретарь Всемирного Русского Народного Собора Юрий Кот заявил о невозможности разговора с "майданными героями Украины", которые толкнули советника главы СНБО Сергея Сивохо. Он подчеркнул, что в результате упал именно Владимир Зеленский, заигрывающий с радикалами.
Националисты толкнули советника главы Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергея Сивохо, однако упал и разбился глава государства Владимир Зеленский. Об этом РИА ФАН заявил пресс-секретарь Всемирного Русского Народного Собора Юрий Кот.
Напомним, Сивохо 12 марта должен был презентовать Национальную платформу примирения и единства в Донбассе. Но мероприятие сорвали радикалы, которые прижали к стенке политика, сбив его с ног. Полиция вмешалась в инцидент с опозданием, задержав националистов и возбудив уголовное дело.
Комментируя выходку, Кот отметил, что "майданные герои Украины" могут глумиться даже над высокопоставленными чиновниками, которых никто не охраняет. Поэтому неудивительно, что простых людей убивают и насилуют в Донбассе.
"Это бешеные псы, и этих собак можно только усыпить, пристрелить, но разговаривать с ними невозможно", - подчеркнул он.
Эксперт добавил, что Зеленский позиционирует себя в качестве "президента мира" и пытается пить с радикалами чай. Но сегодня в чае должен быть мышьяк.

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