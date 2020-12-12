Эксперт о возможном бегстве Трампа: Россия превращается в Лондон образца 19-го века

После ухода с поста президента США на Дональда Трампа могут посыпаться новые обвинения и расследования. Об этом изданию "ПолитЭксперт" заявил директор Института политических исследований Сергей Марков.

В американских СМИ начали спекулировать на тему того, что Трампу стоит попросить политическое убежище в России. Однако Марков напомнил, что действующего президента поддерживает половина населения Соединённых Штатов.

Сторонников интересует не личность Трампа, но его программа, согласно которой правительство страны должно делать что-то хорошее для самих американцев, учитывая их ценности и идеалы.

"И поменьше заниматься войнами и политическими, и экономическими, и милитаристскими в глобальном мире", - поведал он.

Но на второй срок Дональду Трампу избраться не дали. И Марков не исключает фальсификаций. А при помощи политических репрессий экс-президента постараются выдавить из политики.

Для защиты от репрессий бывший президент может перебраться в другую страну, но далеко не каждая согласится его принять, чтобы не злить новую администрацию Белого дома.

Так как с Китаем у Трампа сложились плохие отношения, Россия является удобным вариантом. Однако нужно понимать, что Вашингтон в отместку введёт против Москвы новые санкции, двигаясь всё дальше в сторону постмодернистской диктатуры.

"Можно сказать, что Россия становится убежищем для многих. В XIX веке это был Лондон, а сейчас роль самой свободной страны играет Россия", - добавил эксперт.

Как ранее заявил депутат Государственной думы Антон Морозов, победа на президентских выборах Джо Байдена никак не повлияет на санкции, которые Вашингтон ввёл против России. Дело в том, что американская политика в отношении Москвы не претерпит существенных изменений.

Кроме того, всё зависит от того, кто займёт пост государственного секретаря, отвечающего за международную политику.

"В любом случае обновление команды даёт определённые надежды на то, что сменится и курс в отношении других государств, особенно в отношении нашего государства", - добавил он в интервью телеканалу "360".

По мнению гендиректора Центра политического анализа Павла Данилина, членам бундестага Германии не нравится русофобская позиция, которую заняли американцы. Если же американцы попытаются покуситься на суверенитет немцев, то те могут встать на защиту Москвы.

"Здесь есть почва для некоторого союза между АдГ и другими политическими силами", - заявил в интервью РИА ФАН эксперт.