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Эксперт о страхах Европы: Самолет НАТО упадет на палубу русского корабля

27 марта 2021, 07:45  •  142 • Политика
Эксперт Виктор Мизин призвал Россию говорить с НАТО, забыв про "теплые объятия". Иначе может произойти опасный инцидент. "Натовский самолет упадет на палубу российского корабля", - описал он страхи Европы.
России не стоит рассчитывать на "теплые объятия" НАТО. Об этом polit.info заявил ведущий научный сотрудник Института международных исследований Виктор Мизин.
Однако Москва не должна уклоняться от диалога с представителями военного альянса. Сколько бы глава НАТО не оскорблял Москву, всегда можно найти определённые компромиссы и общие интересы.
Приоритетным направлением является проблема безопасности в сфере вооружения европейских стран. Договор об обычных силах в Европе Москва приостановила еще в 2007 году, указав на то, что документ устарел и нуждается в обновлении.
Силы НАТО постепенно приближаются к границам России. Участились полеты разведывательных самолетов в Прибалтике и акватории Балтийского и Черного морей. И крайне важно предотвратить опасные инциденты.
"Не дай Бог, какой-нибудь натовский самолет упадет на палубу российского корабля. Сейчас нет никакого контроля над вооружением в Европе, договор похоронен. Надо разрабатывать меры доверия", - добавил эксперт.
Как ранее заявил военный эксперт Константин Сивков, российская сторона не должна игнорировать военные учения с участием американских военных, которые были организованы в Румынии. В НАТО готовятся к созданию группировок, способных вести крупномасштабные наступательные действия.
"Главное - это отработка практических действий в короткое время по переброске крупных соединений войск контингента США, развёртывание их у наших границ и ведение крупномасштабных боевых действий с применением оперативно-тактических ракетных комплексов сухопутными войсками", - поведал Сивков сайту 360tv.ru.
Высказывания эксперта не являются домыслами. Недавно стало известно, что Соединённые Штаты разместили на территории Румынии 18 ракетных комплексов M142 HIMARS. Оттуда снаряды могут долететь до Крымского полуострова.

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