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Эксперт о скандале с министром Германии: "Немцев испугала скорость и жёсткость русских"
27 октября 2021, 16:20 • 47 • Политика
Эксперт прокомментировал скандал с министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. По его словам, "немцев испугала скорость и жёсткость русских", которые незамедлительно ответили на агрессивный выпад.
Речь идёт о высказывании Крамп-Карренбауэр, в котором она заявила, что Берлин готов использовать все средства, чтобы сдерживать Россию, вплоть до ядерного оружия.
После этих слов военного атташа ФРГ в Москве тут же вызвали в Минобороны России, где вручили ноту. Политолог Александр Сосновский, выступая на YouTube-канале "Соловьёв LIVE", отметил, что такой реакции немцы не ждали.
- рассказал эксперт.
По его словам, это лишь увеличило число критиков Крамп-Карренбауэр в Германии. Так, например, председатель фракции Социал-демократической партии Германии в Бундестаге Рольф Мютцених назвал безответственным заявление Крамп-Карренбауэр о вероятности использования ядерного оружия против России. Он подчеркнул, что слова министра обороны являются безосновательными угрозами.
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