Эксперт о скандале с министром Германии: "Немцев испугала скорость и жёсткость русских"

Эксперт прокомментировал скандал с министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. По его словам, "немцев испугала скорость и жёсткость русских", которые незамедлительно ответили на агрессивный выпад.

Речь идёт о высказывании Крамп-Карренбауэр, в котором она заявила, что Берлин готов использовать все средства, чтобы сдерживать Россию, вплоть до ядерного оружия.

После этих слов военного атташа ФРГ в Москве тут же вызвали в Минобороны России, где вручили ноту. Политолог Александр Сосновский, выступая на YouTube-канале "Соловьёв LIVE", отметил, что такой реакции немцы не ждали.

Все в Германии отметили, что впервые за долгие годы реакция России последовала настолько быстро. Эта скорость и жёсткость многих здесь действительно испугала,

- рассказал эксперт.

По его словам, это лишь увеличило число критиков Крамп-Карренбауэр в Германии. Так, например, председатель фракции Социал-демократической партии Германии в Бундестаге Рольф Мютцених назвал безответственным заявление Крамп-Карренбауэр о вероятности использования ядерного оружия против России. Он подчеркнул, что слова министра обороны являются безосновательными угрозами.