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Эксперт о санкционном затишье: "Достигнуты определённые договорённости с США"
28 сентября 2021, 02:10 • 85 • Политика
Эксперт Юрий Баранчик высказался о санкционном затишье со стороны Запада. Он оценил вероятность заключения тайной "большой сделки" между Москвой и Вашингтоном: "Достигнуты определённые договоренности с США".
Некоторые аналитики полагают, что на встрече в Женеве 16 июля русской и американской сторонами заключена некая "большая сделка", обратил внимание ведущий канала Царьград Никита Комаров в эфире программы "Без цензуры".
Эксперты очень по-разному трактуют вероятные соглашения между Москвой и Вашингтоном. Ведущий "Первого русского" подчеркнул, что, действительно, сейчас можно констатировать: США не усиливают санкционную риторику против России и в целом смягчили политику в отношении нашей страны.
Вероятность так называемой большой сделки оценил гость студии - заместитель директора Института РУССТРАТ Юрий Баранчик. Он выразил уверенность, что говорить о каком-то масштабном соглашении, скорее всего, не приходится:
Об этом говорит то, что за последние два с половиной месяца со стороны Вашингтона, действительно, утихло санкционное давление в отношении России. Раньше такие экономические ограничения сопровождались "огромной идейной шумихой". Сейчас этого нет.
Кроме того, со стороны Запада раздаётся значительно меньше заявлений в поддержку осуждённого блогера Алексея Навального и других представителей системной и внесистемной оппозиции, добавил собеседник Царьграда.
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