Эксперт о санкционном затишье: "Достигнуты определённые договорённости с США"

Эксперт Юрий Баранчик высказался о санкционном затишье со стороны Запада. Он оценил вероятность заключения тайной "большой сделки" между Москвой и Вашингтоном: "Достигнуты определённые договоренности с США".

Некоторые аналитики полагают, что на встрече в Женеве 16 июля русской и американской сторонами заключена некая "большая сделка", обратил внимание ведущий канала Царьград Никита Комаров в эфире программы "Без цензуры".

Эксперты очень по-разному трактуют вероятные соглашения между Москвой и Вашингтоном. Ведущий "Первого русского" подчеркнул, что, действительно, сейчас можно констатировать: США не усиливают санкционную риторику против России и в целом смягчили политику в отношении нашей страны.

Вероятность так называемой большой сделки оценил гость студии - заместитель директора Института РУССТРАТ Юрий Баранчик. Он выразил уверенность, что говорить о каком-то масштабном соглашении, скорее всего, не приходится:

О таком, как сделка между Советским Союзом, Соединёнными Штатами и Великобританией по поводу послевоенного раздела мира, например. Таких соглашений сейчас нет, но определённые договорённости с США, на мой взгляд, достигнуты…

Об этом говорит то, что за последние два с половиной месяца со стороны Вашингтона, действительно, утихло санкционное давление в отношении России. Раньше такие экономические ограничения сопровождались "огромной идейной шумихой". Сейчас этого нет.

Кроме того, со стороны Запада раздаётся значительно меньше заявлений в поддержку осуждённого блогера Алексея Навального и других представителей системной и внесистемной оппозиции, добавил собеседник Царьграда.