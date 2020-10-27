Эксперт о роли Турции в Нагорном Карабахе: Помощь шла по четырём направлениям

Поддержка со стороны Турции является ключевым фактором, который повлиял на военные успехи Азербайджана в Нагорном Карабахе. Об этом РИА ФАН поведал доктор военных наук Константин Сивков.

В первые несколько дней конфликта вооружённые силы Нагорного Карабаха смогли одержать несколько побед, ибо азербайджанцы распылили силы, разделив их по трём направлениям. Но затем в бой вступили турки, кардинально изменив ситуацию.

Эксперт выделил четыре направления, по которым Анкара оказывает помощь Баку: воздушное прикрытие (20 истребителей F-16); БПЛА; Турция осуществляет оперативное и тактическое управление войсками Азербайджана; переброска боевиков из сирийской провинции Идлиб.

Но даже несмотря на поддержку турков, азербайджанцы продвинулись всего на 30 километров (менее километра в сутки).

"Когда они вторглись в горные массивы, их продвижение замедлилось совсем. И с этого момента начались попытки установить мир. И теперь Азербайджан даже согласен на ввод миротворцев", - добавил Сивков.

Как ранее поведал телеканалу "360" политтехнолог Марат Баширов, конфликт в Нагорном Карабахе выглядит как продуманная военная операция, в подготовке которой принимала участие Турция. Дело в том, что турки давно оказывают поддержку Азербайджану, противостоящему Армении.

"Я думаю, что Турция активно участвует с точки зрения консультирования и технической поддержки вооружённых сил Азербайджана", - считает он.