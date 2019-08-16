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Эксперт о рекомендациях Роструда: Работодатели скорее заморозят работников, чем отпустят в жару

16 августа 2019, 21:09  •  81 • В мире
Роструд напомнил работодателям о режиме работы и отдыха в жару.
Работодатель должен сократить рабочий день на четыре часа, если температура на рабочем месте превышает 35 градусов, заявили в Роструде. Информацию для Царьграда прокомментировал председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук.
Он сразу выразил большие сомнения в том, что кто-то из российских работодателей отпустит своих работников раньше положенного времени. По словам эксперта, в России температура на рабочем месте может достигнуть 35 градусов, только если в солнечную погоду закрыть все окна и двери, открыть пошире шторы и включить отопление.
«Закрыть все окна, двери, шторы открыть, потому что солнце на улице печет. Включить отопление. И жара может быть 35 градусов. Тогда, действительно, людей надо будет отпускать», - сказал Царьграду Иван Мохначук.
Эксперт добавил, что гораздо больше опасается, что людям на работе будет холодно.

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