|
Эксперт о рекомендациях Роструда: Работодатели скорее заморозят работников, чем отпустят в жару
16 августа 2019, 21:09 • 81 • В мире
Роструд напомнил работодателям о режиме работы и отдыха в жару.
Работодатель должен сократить рабочий день на четыре часа, если температура на рабочем месте превышает 35 градусов, заявили в Роструде. Информацию для Царьграда прокомментировал председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук.
Он сразу выразил большие сомнения в том, что кто-то из российских работодателей отпустит своих работников раньше положенного времени. По словам эксперта, в России температура на рабочем месте может достигнуть 35 градусов, только если в солнечную погоду закрыть все окна и двери, открыть пошире шторы и включить отопление.
Эксперт добавил, что гораздо больше опасается, что людям на работе будет холодно.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
81
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 августа 2019, 10:24
|
16 августа 2019, 04:54
|
11 августа 2019, 14:24
|
13 августа 2019, 05:24
|
16 августа 2019, 04:54
|
12 августа 2019, 21:09
|
13 августа 2019, 10:28