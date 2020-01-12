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Эксперт о раскрытии убийства Окуевой: Закрыть такой висяк — дело чести для министра МВД Украины

12 января 2020, 21:09  •  82 • В России

Руководитель министерства внутренних дел незалежной Арсен Аваков сообщил в соцсетях о том, что национальная полиция задержала «группу киллеров, обоснованно подозреваемых в ряде убийств... и в том числе - в убийстве Амины Окуевой». Осенью 2017 года машина, в которой ехали бывший командир «чеченского батальона» имени Джохара Дудаева Адам Осмаев и его жена и соратница по боевым действиям в АТО, на переезде под Киевом была обстреляна из автоматического оружия. Осмаев, которого в России обвиняли в ряде серьезных преступлений, в том числе террористического характера, был ранен, его супруга убита.

Недавно глава МВД заявлял о завершении расследования дела журналиста Павла Шеремета (в убийстве его оказались виновны ультраправые националисты). И вот — новое громкое преступление раскрыто и готово к тому, чтобы оказаться в суде?

За комментариями "КП" обратилась к известному украинскому политологу Руслану Бортнику.

- С чем связана такая активность руководителя МВД?

- Совпало несколько факторов. Во- первых, жесткая установка президента Владимира Зеленского в адрес силовиков: продемонстрировать конкретные результаты до Нового года. 2020-й начался — и президент будет принимать решения по силовикам. Кого оставлять, кого в отставку. Потому руководители спецслужб должны сейчас показывать максимальный результат.

Андрей Антоненко - один из подозреваемыхФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Аваков так хочет остаться руководителем данного силового ведомства?

- Аваков сегодня является одним из потенциальных кандидатов в премьер-министры. И это — второй фактор. Ему важно формировать позитивную личную историю. Доказывать свою профессиональную личную эффективность. Особенно, если ситуация с в плане безопасности будет ухудшаться. И тут его личные амбиции работают.

- У Окуевой была, мягко говоря, неоднозначная репутация — как и у ее мужа...

- Окуева была одним из представителей правого украинского движения. Если среди задержанных по этому делу не окажется в очередной раз, как по делу Шеремета, представителей правых сил, то это может вызвать восстановление доверия к Авакову как раз в правой политической среде страны. Которое было ощутимо подорвано после задержаний по делу Шеремета . Но это зависит от того, кто задержан. И это — третий фактор.

- Есть и четвертый?

- Это дело тянется с осени 2017-го — то есть это один из «висяков». Резонанс у того расстрела в стране был большой, а о результатах расследования не было долго слышно ничего. Закрыть такой висяк — дело чести для министра МВД.

- Но, может, дело все-таки не в политической подоплеке того покушения и его раскрытия?

- Да, очень активно говорят за кулисами и пишут также, что в покушении на Окуеву и ее мужа Осмаева была не столько политическая подоплека, сколько экономическая, финансовая.

- Писали, что они участвовали в отмывании миллионов?

- Говорили, что они были связанны с работой конвертационных центров и с рейдерскими захватами в Украине. В таких ситуациях всегда есть другая сторона, мотивированная, чтобы доказать и стимулировать правоохранительные органы для эффективной работы по конкретному направлению.,

- Какая из пяти названных вами причин может быть основной?

- Думаю, совокупность причин. Но главные — дед-лайн от президента и позиционирование самого главы МВД. Ну какой результат показывают руководители СБУ, Генпрокуратуры? А у министра МВД - вот, пожалуйста, подряд два громких дела!

- Без «российского следа не обойдется?

- Весьма вероятно. Разве в Украине что-то происходит без «российского вмешательства»?!

На Украине задержали убийц Амины Окуевой.

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