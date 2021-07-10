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Эксперт о "стадии торга" Украины: Меркель не спасёт Зеленского от "Северного потока - 2"

10 июля 2021, 03:20  •  76 • Политика
Как считает эксперт Александр Фролов, канцлер Германии Ангела Меркель не спасёт президента Украины Владимира Зеленского от запуска газопровода "Северный поток - 2". Поэтому Киев сейчас находится "на стадии торга".
Переговоры между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Украины Владимиром Зеленским не спасут Киев от газопровода "Северный поток - 2". Об этом ИА "Экономика сегодня" заявил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.
Встреча между главами государств пройдёт 12 июля в Берлине. В рамках диалога они намерены обсудить и ситуацию вокруг проекта "Северный поток - 2", который украинская сторона стремится всеми силами заблокировать.
Однако Фролов подчеркнул, что Берлин никогда не говорил о компенсациях Киеву по газовому транзиту.
"Существует несколько стадий принятия неизбежного: отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. Сегодня украинцы находятся на стадии торга", - считает он.
Евросоюз решил поддержать "Северный поток - 2", поставив одно условие: транзит через ГТС Украины сохраняется. Об этом неоднократно говорилось украинским политикам, но те настолько оторваны от реальности, что уже ведут споры о форме и объёме "контрибуции".
Поэтому Меркель должна донести до Зеленского мысль, которую немцы не один раз высказывали. "Северный поток - 2" является коммерческим проектом, но Украину бросать пока не собираются.
После запуска трубопровода в Европе сформируется новая энергетическая реальность, а Украина превратится лишь в дополнительное направление поставок русского газа. Контракт с Киевом истекает в 2024 году, а дальнейшее развитие ситуации зависит от коммерческой привлекательности маршрута, который сложно назвать рентабельным.
Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Киев не намерен отказываться от борьбы с "энергетическим оружием Кремля", которое якобы направлено против Запада. Поэтому украинцы хотят подключить к борьбе с "Северным потоком - 2" ещё больше сторон.
Шмыгаль рассчитывает, что ЕС наложит ограничение на "Газпром", не дав ему в полном объёме использовать трубопроводы Opal и Eugal. Это ударит по новому газопроводу, передаёт РИА ФАН.
Аналитик Юрий Юшков ранее предупредил, что противники "Северного потока - 2" обязательно попытаются помешать эксплуатации трубопровода. США приняли решение отказаться от введения новых санкций, дабы не злить немецких партнёров, но политическое давление на проект не исчезнет.
Американцы могут попытаться через Польшу и других европейских союзников блокировать все попытки России получить разрешение использовать "Северный поток - 2" на полную мощность.
"Поляки в интересах США будут блокировать это решение. Сейчас вопрос будет заключаться в этом", - пояснил эксперт в интервью изданию "ПолитЭксперт".

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