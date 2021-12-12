Эксперт о "косноязычном" Байдене: Можно только позавидовать выдержке Путина

Эксперт Валерий Коровин считает, что можно только позавидовать выдержке президента России Владимира Путина, который вынужден выстраивать диалог с "косноязычным" главой США Джо Байденом.

США не готовы к возобновлению вооруженного конфликта на территории Украины. Об этом polit.info заявил директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

Сегодня президент Соединенных Штатов Джо Байден с трудом контролирует ситуацию внутри американских элит. В особенности речь идет о неоконсерваторах, которые хотят спровоцировать войну на Украине.

Проблема в том, что Москва и Вашингтон говорят на разных языках, поэтому разрешить украинский казус не так просто из косноязычия Байдена.

"Может, он уже старый и вообще мало что понимает. Можно только позавидовать выдержке президента России в его общении с украинской и американской сторонами", - отметил эксперт.

Россия готова к возможной войне, но вовсе не заинтересована в ней. При этом для США конфликт чреват большими издержками, поэтому американцы хотят всячески его оттянуть путем переговоров с Кремлём.

Ранее состоялись онлайн-переговоры с участием президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена. Последний заявил о готовности введения санкций против Москвы, если дело дойдёт до вооружённого столкновения с Украиной.

Как отметил политолог Сергей Марков, Москва требует от Вашингтона отказаться от саботажа реализации Минских соглашений, а также демонтировать военные базы на территории Украины. Иначе Россия может признать независимость ДНР и ЛНР по формуле Абхазии и Южной Осетии.

Впрочем, есть и позитивные изменения. Байден и Путин договорились о восстановлении дипломатических отношений. Это оставляет надежду, что стороны смогут найти точки взаимодействия, передаёт телеканал "360".

Однако политолог Даниил Богатырёв считает, что Вашингтон и Москва сейчас находятся в состоянии активной холодной войны. Запад занимается милитаризацией Восточной Европы, что затронуло Прибалтику, Украину, Белоруссию и Чёрное море.

"Доверия между сторонами нет абсолютно, и тот факт, что Владимир Путин провел беседу с Джо Байденом, сам по себе никакой разрядки не означает", - цитирует его слова РИА ФАН.