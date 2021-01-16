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Эксперт о "газовых войнах": России придётся бороться за четыре рынка с Азербайджаном

16 января 2021, 19:35  •  94 • Политика
Как заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя "газовые войны", в 2021 году России придётся бороться за четыре рынка с Азербайджаном.
В 2021 году России придётся конкурировать с Азербайджаном сразу на нескольких газовых рынках. Об этом изданию "ПолитЭксперт" заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Ещё в 2020 году два поставщика голубого топлива начали бороться за Турцию. В итоге "Газпром" сократил поставки, ибо контракт был увязан с поставками нефти. Российская сторона поставляла газ в Европу по ценам 2019 года, а Анкара нарастила поставки из Азербайджана.
Турки также пытались давить на "Газпром", надеясь выбить скидки. В итоге Россия всё равно окажется лидером на региональном рынке, несмотря на рост доли Баку.
Азербайджан также поставляет по миллиарду кубометров голубого топлива в Грецию и Болгарию по новому трубопроводу. Вскоре также будет запущен маршрут в Италию, по которому Баку может поставлять до восьми миллиардов кубометров ежегодно.
"Всё будет зависеть от того, какие контракты мы заключим. Но в целом политической подоплёки со стороны Греции и Италии, чтобы покупать исключительно азербайджанский, а не российский газ, здесь, наверное, не будет", - прогнозирует эксперт.
Как ранее заявил РИА ФАН экономист Андрей Лобода, строительство газопровода "Северный поток - 2" может быть завершено уже в первой половине 2021 года. Пока в США происходит трансфер власти, по Евросоюзу ударила холодная русская зима, из-за чего риторика стран Западной Европы в адрес трубопровода смягчилась.
Спотовая цена за тысячу кубометров голубого топлива из России подскочила до 260 долларов, однако его всё равно готовы брать.
"Что бы ни происходило вокруг "Северного потока - 2", уже ясно, что этап его достройки становится реальностью первого полугодия наступившего года", - пояснил Лобода.

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