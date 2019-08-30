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Эксперт о "чесотке" чиновников изменить пенсионную систему России: "Можно ожидать любого идиотизма"

30 августа 2019, 00:24  •  74 • Политика
Минфин и ЦБ представят новую модель формирования пенсионных накоплений. По словам доктора экономических наук Олега Сухарева, теперь "можно ожидать любого идиотизма, и его людям даже не предотвратить".
Министерство финансов России совместно с Центральным банком разрабатывают новую модель формирования пенсионных накоплений, которая будет представлена в начале сентября. Очередные попытки правительства изменить пенсионную систему России прокомментировал доктор экономических наук, профессор Института экономики РАН Олег Сухарев.
По его словам, закладывается очень неопределенная система. Даже сам характер обсуждения, когда Минфин предлагает одно, а глава ЦБ не соглашается и всё это переносится на 2020 год - всё это говорит о крайней форме непродуманности и неопределенности всей предлагаемой системы.
Правительство хочет, чтобы частные пенсионные фонды занимались инвестированием средств. Но куда и как они должны это делать, кто это будет страховать и компенсировать потери, что будет в случае банкротства? На все эти вопросы нет ни одного ответа.
"Система не должна быть запутанной! Но уже на стадии обсуждений и дискуссий она выглядит настолько неопределенно и неуклюже, что неизвестно, во что это вообще выльется, и выльется ли во что-либо полезное", - сказал Олег Сухарев в программе "Дежурный по редакции" на канале Царьград.
Эксперт считает, что с 2020 года данная система вряд ли заработает, потому что все дискуссионные моменты и принятие документов переносятся как раз на этот год. Подобные вещи так не делаются, подчеркивает экономист. Однако, учитывая, как принималась в 2018 году пенсионная реформа, ничего исключать нельзя, отметил эксперт.
"Ожидать любой активности и любого идиотизма, конечно, можно, мы с вами его не предотвратим", - констатировал Олег Сухарев.
Он добавил, что "чесотка" с изменениями в пенсионной системе и говорит как раз о неэффективной работе функционирования всей этой системы.

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