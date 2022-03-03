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Эксперт о "белой горячке" Европы: Санкции бессистемны и нелогичны

03 марта 2022, 06:30  •  116 • Политика
Эксперт Алексей Игнатов рассказал про "белую горячку" Европы, указав на то, что новые санкции бессистемны и нелогичны.
Новые санкции, которые страны Европы вводят против России, оказались нелогичными и бессистемными. Об этом ТСН 24 заявил политтехнолог Алексей Игнатов.
Действия Запада он сравнивает с белой горячкой, которая побуждает алкоголиков на совершение бредовых поступков, без раздумий о последствиях.
"Сейчас возникает такая же аналогия - очень похоже, что европейцы бросают в санкционную топку всё, на что упадёт их взгляд. Газ? Перестанем покупать! Самолёты? Перестанем летать! Оборудование? Перестанем поставлять!" - пояснил он.
Вот только новые санкции вредят не только России, но и самим европейцам. В частности, страдают многие чувствительные отрасли, включая пассажирские авиаперелёты, поставки энергоресурсов, производство разного оборудования и так далее.
В выигрыше окажутся только США. Пока Россия и Европа будут душить друг друга санкциями, американцы сфокусируются на борьбе с Китаем.
Как ранее заявил телеканалу "360" экономист Вячеслав Зайченко, новый пакет западных санкций не окажет серьёзного влияния на экономику России в долгосрочной перспективе. Даже если Запад откажется от русских нефти и газа, у Москвы останется возможность переориентировать поставки.
"Те объёмы газа, которые поступают в Европу, настолько велики, что решить этот вопрос даже в течение пяти лет просто вообще невозможно", - указал он.

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