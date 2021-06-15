|
Эксперт о пустых угрозах США:"СП-2" запустят до начала отопительного сезона в ЕС"
15 июня 2021, 17:35 • 148 • Политика
МИД Германии не исключил новых санкций США против "Северного потока – 2". Эксперт по энергетике объяснил, почему это ни на что не повлияет. "СП-2" будет введен до начала отопительного сезона в Европе, по нему газ пойдет", - указал он.
США все еще "не очень позитивно настроены" в отношении газопровода "Северный поток - 2", заявил глава МИД Германии Хайко Маас, не исключив новых санкций. Заявления немецкого министра прокомментировал эксперт в области энергетики Сергей Пикин.
Он подтвердил, что в США отношение к проекту крайне неоднозначное. В Вашингтоне до сих пор не могут дать внятный ответ о готовности ввести новые санкции против "Северного потока – 2". Однако даже при самом неблагоприятном развитии событий проекту уже ничего не угрожает, отметил эксперт.
- пояснил Сергей Пикин.
Эксперт указал, что США могут ввести какие-то дополнительные санкции, но это уже ни на что не повлияет. "Северный поток – 2" фактически достроен. В этом уже не сомневается ни президент США Джо Байден, ни кто-либо ещё, подытожил Сергей Пикин в интервью изданию "Политэксперт".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
148
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 июня 2021, 00:15
|
10 июня 2021, 14:40
|
12 июня 2021, 13:25
|
15 июня 2021, 01:00
|
13 июня 2021, 03:10
|
13 июня 2021, 01:20
|
11 июня 2021, 20:55