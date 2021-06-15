Эксперт о пустых угрозах США:"СП-2" запустят до начала отопительного сезона в ЕС"

МИД Германии не исключил новых санкций США против "Северного потока – 2". Эксперт по энергетике объяснил, почему это ни на что не повлияет. "СП-2" будет введен до начала отопительного сезона в Европе, по нему газ пойдет", - указал он.

США все еще "не очень позитивно настроены" в отношении газопровода "Северный поток - 2", заявил глава МИД Германии Хайко Маас, не исключив новых санкций. Заявления немецкого министра прокомментировал эксперт в области энергетики Сергей Пикин.

Он подтвердил, что в США отношение к проекту крайне неоднозначное. В Вашингтоне до сих пор не могут дать внятный ответ о готовности ввести новые санкции против "Северного потока – 2". Однако даже при самом неблагоприятном развитии событий проекту уже ничего не угрожает, отметил эксперт.

"СП-2" достроен де-факто. Это вопрос считанных недель. Достроить вторую нитку только осталось. Он будет введен до начала отопительного сезона в Европе, по нему газ пойдет,

- пояснил Сергей Пикин.

Эксперт указал, что США могут ввести какие-то дополнительные санкции, но это уже ни на что не повлияет. "Северный поток – 2" фактически достроен. В этом уже не сомневается ни президент США Джо Байден, ни кто-либо ещё, подытожил Сергей Пикин в интервью изданию "Политэксперт".