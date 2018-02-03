Эксперт о потере штурмовика Су-25: "Российский офицер отстреливался от террористов и погиб как герой - в бою"

В небе над сирийской провинцией Идлиб сбит российский штурмовик Су-25. Эту информацию уже несколько часов на все лады тиражируют десятки агенств мира. Уже появились в сети и видеоролики с места крушения самолета, на крыле которого ясно видна звезда, указывающая на принадлежность боевой машины российским ВКС.

В Минобороны России корреспонденту "КП" официально подтвердили, что и самолет, и пилот - наши (фамилия и воинское звание пока не называются).

Штурмовик был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК). У террористов есть такое оружие, захваченное в свое время в арсеналах сирийской и иракской армий. Старенькие "Игла" и "Стрела". Наши пилоты знают это и потому не опускают машины до высот, где их могут поразить ракеты этих ПЗРК.

Момент попадания ПЗРК по российскому Су-25.Террористы сбили российский штурмовик в провинции Идлиб

В данном случае, говорят специалисты, самолет шел на высоте, на которой его ни "Иглой", ни "Стрелой" не сбить. И все больше склонятся к тому, что это могла быть ракета ПЗРК "Стингер". Такое оружие не так давно американцы поставили и сирийским курдам, и отрядам так называемой свободной сирийской армии (по сути, это те же бандитские формирования, которые не сложили оружие и продолжают бои с правительственной армией Сирии.

Головорезы на обломках Су-25Фото: принтскрин видео.

Крупная группировка головорезов сейчас окружена в той же провинции Идлиб, где развернула наступление сирийская армия при поддержке российских ВКС. Наш штурмовик Су-25 и выполнял такую задачу. Сирийские власти и командование нашей группировкой в Сирии уже начали поиск контактов с людьми, которые помогли бы вывести их на переговоры о возращении тела нашего пилота. Некоторые ближневосточные источники указывают, что пилоту удалось катапультироваться и он попал в плен. А уже там был убит озверевшими головорезами. Меж тем, в сети появилось видео, на котором слышно, как террористы расстреливают летчика в воздухе, пока он спускается на парашюте.

Боевики расстреливали пилота в воздухе, пока он спускался на парашюте .

Как сообщил наш военкор Александр Коц, боевики опубликовали фото пистолета Стечкина российского летчика. На фото видно, что одна обойма пистолета пуста, две другие израсходованы наполовину. А это значит, что российский офицер отстреливался от террористов и погиб как герой - в бою.

Боевики опубликовали фото пистолета Стечкина российского летчика.Фото: СОЦСЕТИ