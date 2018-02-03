Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Трамп назвал позором Америки расследование "российского влияния" на вы...
Принесёт ли Сочинский конгресс мир в Сирию?
«Безоговорочный поджог»: в УПЦ раскрыли обличающие радикалов детали пожара во ль...
«Сборочный цех»: сможет ли Австралия войти в десятку ведущих мировых экспортёров...
Главная / В России

Эксперт о потере штурмовика Су-25: "Российский офицер отстреливался от террористов и погиб как герой - в бою"

03 февраля 2018, 22:54  •  352 • В России

В небе над сирийской провинцией Идлиб сбит российский штурмовик Су-25. Эту информацию уже несколько часов на все лады тиражируют десятки агенств мира. Уже появились в сети и видеоролики с места крушения самолета, на крыле которого ясно видна звезда, указывающая на принадлежность боевой машины российским ВКС.

В Минобороны России корреспонденту "КП" официально подтвердили, что и самолет, и пилот - наши (фамилия и воинское звание пока не называются).

Штурмовик был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК). У террористов есть такое оружие, захваченное в свое время в арсеналах сирийской и иракской армий. Старенькие "Игла" и "Стрела". Наши пилоты знают это и потому не опускают машины до высот, где их могут поразить ракеты этих ПЗРК.

Момент попадания ПЗРК по российскому Су-25.Террористы сбили российский штурмовик в провинции Идлиб

В данном случае, говорят специалисты, самолет шел на высоте, на которой его ни "Иглой", ни "Стрелой" не сбить. И все больше склонятся к тому, что это могла быть ракета ПЗРК "Стингер". Такое оружие не так давно американцы поставили и сирийским курдам, и отрядам так называемой свободной сирийской армии (по сути, это те же бандитские формирования, которые не сложили оружие и продолжают бои с правительственной армией Сирии.

Головорезы на обломках Су-25Фото: принтскрин видео.

Крупная группировка головорезов сейчас окружена в той же провинции Идлиб, где развернула наступление сирийская армия при поддержке российских ВКС. Наш штурмовик Су-25 и выполнял такую задачу. Сирийские власти и командование нашей группировкой в Сирии уже начали поиск контактов с людьми, которые помогли бы вывести их на переговоры о возращении тела нашего пилота. Некоторые ближневосточные источники указывают, что пилоту удалось катапультироваться и он попал в плен. А уже там был убит озверевшими головорезами. Меж тем, в сети появилось видео, на котором слышно, как террористы расстреливают летчика в воздухе, пока он спускается на парашюте.

Боевики расстреливали пилота в воздухе, пока он спускался на парашюте .

Как сообщил наш военкор Александр Коц, боевики опубликовали фото пистолета Стечкина российского летчика. На фото видно, что одна обойма пистолета пуста, две другие израсходованы наполовину. А это значит, что российский офицер отстреливался от террористов и погиб как герой - в бою.

Боевики опубликовали фото пистолета Стечкина российского летчика.Фото: СОЦСЕТИ

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

352
Источник
Похожие новости
03 февраля 2018, 16:24
Бандеровцы получили «удар в спину» от поляков. И стали готовить следующий
03 февраля 2018, 21:09
«Я против революции»: Ксения Собчак — в интервью RT
02 февраля 2018, 20:54
Дмитрий Медведев: Рассматривали постановление под номером 666 и почувствовали землятресение

03 февраля 2018, 16:24
Министр обороны Украины слетал в США за «полным взаимопониманием»
03 февраля 2018, 22:54
Единство под "Смуглянку"
02 февраля 2018, 17:39
Дмитрий Медведев о развитии цифровых технологий: Копите деньги!
Новости партнеров
 
Loading...
 
Выбор дня
04 февраля 2018, 00:24
«Насилие порождает насилие»: в Италии местный житель открыл стрельбу по мигрантам из ...
04 февраля 2018, 00:24
Эффект бумеранга: как антироссийские санкции ударили по экономике Украины
04 февраля 2018, 00:24
Ответный удар: российские военные поразили позиции террористов, сбивших штурмовик Су-...
04 февраля 2018, 00:24
«Безоговорочный поджог»: в УПЦ раскрыли обличающие радикалов детали пожара во львовск...
04 февраля 2018, 00:39
Крупный российский олигарх сознался, что финансирует кампанию Собчак
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
29 января 2018, 21:09
Мира не получилось: Северная Корея собирается отказаться от участия в Олимпиаде в Пхенчхане - источник
29 января 2018, 01:39
О ядерной атаке на Гавайи, «глубинном государстве» и теневом бюджете США
28 января 2018, 06:09
Гудбай, Порошенко: Названа причина отказа Трампа встречаться с президентом Украины
29 января 2018, 01:39
Тема закрыта: Украинский боксер поставил на место журналистов после вопроса о Крыме
28 января 2018, 06:09
Начинайте готовиться: Глава МВД Украины пообещал бросить полицейских на покорение Донбасса
28 января 2018, 09:24
Киев нашёл на кого списать все неудачи Украины в Европе
02 февраля 2018, 09:09
Американский генерал описал сценарий войны с Россией
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.