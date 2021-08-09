Эксперт о попытке ЕС саботировать выборы в России: "Очередной неприятный звоночек"

Эксперт Илья Гращенков прокомментировал новую попытку ЕС саботировать проведение выборов в России. "Очередной неприятный звоночек", - указал он.

Решение ОБСЕ отказаться от отправки наблюдателей в Россию является предсказуемым манёвром Евросоюза, который изначально не хотел признавать выборы в Госдуму. Об этом телеканалу "360" заявил гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

Присутствие наблюдателей подразумевает, что они должны признать или не признать легитимность выборов. Но если Брюссель заранее решил объявить их неправомочными, то отправка представителей не требуется.

Более того, в России будут присутствовать наблюдатели из стран Азии и Южной Америки. К тому же не исключено, что приедут представители отдельных европейских партий.

"Это очередной неприятный звоночек от западного сообщества, что оно не признает власти России. Но ничего критического не произойдёт", - уверен эксперт.

Напомним, выборы в Госдуму России пройдут осенью 2021 года.