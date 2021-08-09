Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путину хватило трёх слов для оценки скандалов в Токио: "Ничтожны, бессмысле...
В России озвучили три фатальных шага Украины. В Незалежной уже говорят о распаде
В США оценили израильскую гимнастку
"Разрушено всё": Политолог одними цифрами подвёл итог 30 лет независим...
Главная / Политика

Эксперт о попытке ЕС саботировать выборы в России: "Очередной неприятный звоночек"

09 августа 2021, 06:40  •  245 • Политика
Эксперт Илья Гращенков прокомментировал новую попытку ЕС саботировать проведение выборов в России. "Очередной неприятный звоночек", - указал он.
Решение ОБСЕ отказаться от отправки наблюдателей в Россию является предсказуемым манёвром Евросоюза, который изначально не хотел признавать выборы в Госдуму. Об этом телеканалу "360" заявил гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.
Присутствие наблюдателей подразумевает, что они должны признать или не признать легитимность выборов. Но если Брюссель заранее решил объявить их неправомочными, то отправка представителей не требуется.
Более того, в России будут присутствовать наблюдатели из стран Азии и Южной Америки. К тому же не исключено, что приедут представители отдельных европейских партий.
"Это очередной неприятный звоночек от западного сообщества, что оно не признает власти России. Но ничего критического не произойдёт", - уверен эксперт.
Напомним, выборы в Госдуму России пройдут осенью 2021 года.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





245
Источник
Похожие новости
08 августа 2021, 23:20
Итоги скандальной Олимпиады подвёл Познер: "Ну и что вы хотите?"
09 августа 2021, 03:00
Китайцы пошли в атаку и опубликовали засекреченные данные США о коронавирусе
09 августа 2021, 01:10
Маргарита Симоньян: "Я больше не смотрю Олимпиаду. Никакую. Тьфу"
09 августа 2021, 01:10
Украина начала жить "в долг у природы". В Киеве объяснили, почему это хорошо
09 августа 2021, 01:10
Соболь сбежала, дальше Навальный? Мардан описал свой сценарий развития событий
09 августа 2021, 04:50
Пять признаков краха США: National Interest отдали мир России и Китаю
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 августа 2021, 03:00
Китайцы пошли в атаку и опубликовали засекреченные данные США о коронавирусе
09 августа 2021, 01:10
Маргарита Симоньян: "Я больше не смотрю Олимпиаду. Никакую. Тьфу"
09 августа 2021, 01:10
Украина начала жить "в долг у природы". В Киеве объяснили, почему это хорош...
09 августа 2021, 03:55
Данилов: западных «мастодонтов» пугает успех Зеленского
09 августа 2021, 01:10
Соболь сбежала, дальше Навальный? Мардан описал свой сценарий развития событий
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 августа 2021, 07:10
"Выйдут миллионы людей": Украинцев предупредили о новой революции
05 августа 2021, 04:35
В Раде не скрывают: Осенью украинцев ждёт катастрофа
03 августа 2021, 23:15
"Газпром" поставил Европу на паузу: Закачка голубого топлива прекращена
06 августа 2021, 09:55
Запад лишил Украину права голоса
07 августа 2021, 20:45
"Терпение России на пределе": Китайцы предупредили НАТО о запахе пороха у Крыма
05 августа 2021, 00:00
"Не нуждаемся в одобрительных кивках": Толстой выдал русский расклад ОБСЕ
06 августа 2021, 02:35
Проект Шойгу с переносом столицы из Москвы объяснили на примере бегущих олигархов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.