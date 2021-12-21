Эксперт о панике Брюсселя: "Европа докатилась до уровня плинтуса в своей политике"

"Европа докатилась до уровня плинтуса в своей политике", заявил эксперт Сергей Фёдоров, комментируя панику Брюсселя, связанную с дефицитом газа.

Затягивая ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2", европейцы сами рубят сук, на котором они сидят. Об этом РИА ФАН заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

Ранее верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель обвинил Москву в попытке оказать давление на Брюссель, воспользовавшись ростом цен на газ. Абсурд заключается в том, что одновременно политик признал, что Россия добросовестно выполняет свои обязательства.

Федорова высказывания Борреля удивили, так как страны ЕС не заключали с Россией новых контрактов на поставку голубого топлива. При этом европейцы всячески затягивают запуск нового трубопровода.

"Уровень лицемерия европейского союза и его высоких представителей по внешней политике уже зашкаливает... Европа докатилась до уровня "плинтуса" в своей политике", - указал он, посоветовав Боррелю навести "логический порядок" в голове.

Как заявил ИА "Экономика сегодня" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, на состояние европейского рынка влияют низкие объёмы импорта и падение добычи в самих странах Европы.

Нужно понимать, что подземные газовые хранилища недостаточно заполнены для того, чтобы обеспечить стабильный отопительный период. А в случае похолодания дефицит может усугубиться.

"Ранее истощение хранилищ происходило в конце февраля или начале марта, а теперь сроки сдвигаются. Скорее всего, уровень снизится уже в январе. Если начнутся морозы, то газ в ПХГ закончится раньше", - прогнозирует эксперт.

По мнению депутата Государственной думы Алексея Чепы, сейчас США оказывают давление на страны Евросоюза, вынуждая последних продлевать санкции против России. Подобный манёвр призван успокоить Киев, который напрягся после переговоров между президентом России Владимиром Путиным и главой Соединенных Штатов Джо Байденом.

Европа осознаёт, что санкции невыгодны ей самой, но это позволит угодить американцам, которым ослабление европейцев на руку. А Киеву был подан сигнал о том, что Брюсселю и Вашингтону всё ещё можно доверять, передает телеканал "360".